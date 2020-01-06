民團邀連署推動陪審制 8政黨88立委候選人響應

（中央社記者王揚宇台北6日電）台灣陪審團協會近日邀請各政黨及立委候選人簽署推動陪審制連署書，並於今天公布結果，共有8個政黨、88位候選人響應，藉此告訴未來執政者，陪審制才是民意所在，才是未來改革的主要目標。

台灣陪審團協會等團體今天在立法院召開記者會，公布目前連署支持陪審制的政黨，包括合一行動聯盟、親民黨、時代力量、喜樂島聯盟、一邊一國行動黨、宗教聯盟、台灣團結聯盟、台灣維新黨；另外，民進黨、國民黨與無黨籍立委候選人，也有多人參與連署。

台灣陪審團協會理事長吳景欽說，目前執政當局推動的「國民法官」，雖由人民擔任的國民法官，可以跟職業法官共同討論罪刑與刑期，但實際上卻可能會讓人民淪為背書工具。

吳景欽指出，法官與國民法官共同討論時，具有「權威效應」且可能干涉國民法官討論，再加上國民法官還需決定刑期的裁量，這是一件很複雜的事，不應增加國民負擔，而且國民法官也無法對司法問題做結構性改革。

台灣陪審團協會表示，今天會與眾多政黨代表站出來，是要告訴執政當局以及未來的執政黨，陪審制才是民意所在，才是未來改革的主要目標，並呼籲人民將選票投給這些支持陪審制的政黨及候選人。

今天出席記者會的政黨代表，包括一邊一國行動黨副發言人詹祥威、時代力量智庫執行長李兆立、合一行動聯盟召集人彭迦智等人。

詹祥威指出，一旦一邊一國行動黨選後成立黨團，陪審制的相關法案一定是他們主要的工作重點。

在提到陪審制相關改革時，詹祥威認為，本世紀最荒謬的3大冤案，分別為「陳水扁、郭瑤琪、蕭明岳」案，如果台灣採用的是陪審制，這3個案子就憑檢察官粗糙的證據、違法的濫訴手段，從頭到尾根本就不會成立。

李兆立說，支持陪審制是時力從2015年成立以來，就不斷提出的政見，因此時力進入立院也提出相關法案，原因在於，國際上對於人民參審推動是既定潮流，而且透過透明化的參與，能讓人民了解審判如何產生、判決書怎麼寫，有助於人民對司法的了解與信任，這才可以解決人民對司法不信任的危機。（編輯：郭萍英）1090106