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蘇宏達批評故宮政策挨告 監委申請調查

最新更新：2020/01/07 12:38

（中央社記者王承中台北7日電）台大教授蘇宏達批評故宮政策，遭依違反社維法移送法院裁處。監委仉桂美、劉德勳、包宗和今天表示，蘇宏達案似乎已過裁罰時效，是否仍有通知到警局詢問的必要，為保障人民言論自由權益，已申請自動調查。

蘇宏達批評故宮政策，遭依違反社維法移送法院裁處。士林地院昨天認定，蘇宏達言論屬可受公評之事，裁定不罰。全案可抗告。南港警分局指出，尊重法院裁處結果。

監察院今天上午發布新聞稿指出，蘇宏達前年11月間在臉書個人粉絲專頁，發布「誰在消滅我們的故宮？你所不知道的民進黨文化大革命！」影片，調查局發函要求台北市政府警察局南港分局，就是否涉及散布謠言進行調查，相關程序疑涉有違失，引起監委仉桂美、劉德勳、包宗和關注，並申請自動調查。

監委指出，何謂散布謠言，應有明確的界定，否則易使人人陷於恐慌之虞。社會秩序維護法雖規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。但也規定，違法行為逾兩個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院。

監委表示，根據媒體報導，蘇宏達案似乎已過裁罰時效，是否仍有通知蘇宏達到警察局詢問的必要，有無背離程序正義，又權責機關等調查違反社維法規定的散布謠言諸多相關案件，其發動調查的標準及依據為何，有無衡酌言論自由與相關法益的界限分際，為保障法律程序正義及人民言論自由權益，有探究及瞭解的必要。（編輯：林興盟）1090107

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