蔡培慧與陳癸佑選立委 蔡總統：這次一定要拚過

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）總統蔡英文今天出席南投縣造勢晚會，強力推薦黨籍立委候選人蔡培慧與陳癸佑。她說，南投歷年選舉，民進黨都「差一點點」，這次一定要拚過，帶來改變與進步。

民進黨晚間在草屯鎮陳府將軍廟廣場舉辦造勢晚會，蔡總統與副總統候選人賴清德、黨主席卓榮泰、嘉義縣長翁章梁、交通部長林佳龍、蔡培慧等人出席，現場湧入5000多名支持者。卓榮泰籲年輕人一定要返鄉投票，做蔡總統的後盾。

賴清德致詞首先介紹蔡培慧、陳癸佑政績及背景，肯定蔡培慧勇敢從不分區立委轉戰南投縣區域立委。他說，蔡培慧堅持本土路線，長期關心農業議題，若民進黨要取得國會過半席次及守護台灣主權，支持者一定要讓兩人當選。

蔡總統壓軸上台致詞說，南投縣歷年選舉，民進黨都「差一點點」，這次看到年輕人和年輕人的父母都站出來，「這次一定要拚過」，也請大家放心，她和賴清德、民進黨、蔡培慧、陳癸佑一定都加油，而且不只是選舉時期，未來改革及護主權、拚經濟也會繼續加油。

蔡總統表示，11日就要投票，拜託鄉親，南投這次「一定要衝過」，改變南投就從這次手中一票開始；南投長期由國民黨執政，縣長和立委都是國民黨，但她要問問大家「這幾年有進步嗎？有改變嗎？」大家若想改變與進步，南投一定要選出好立委一起打拚。

蔡總統推薦說，蔡培慧放棄穩穩的不分區立委，回南投這處對民進黨可說艱困的故鄉打拚，她是民進黨在南投的戰將，希望選民能給她最大掌聲與支持；陳癸佑是水里鄉長，每天在基層奔走，心在南投、人也在南投，但陳癸佑的對手卻整天四處助選。

總統蔡英文說，有人說蔡培慧、陳癸佑是「憨膽」，但她認為「憨膽」也沒有錯，兩人沒有背景與後台，卻參選全國最艱困選區，這就是民進黨精神，就像基隆市長林右昌、新竹市長林智堅都成功挑戰艱困選區，這次換南投選民團結，讓「憨膽」的蔡培慧與陳癸佑在「激戰中的激戰選區」勝出。

蔡總統也指出，國民黨總統候選人韓國瑜指控民進黨貪污，但她一直追問韓國瑜「到底是誰，我立刻法辦到底」，但韓國瑜卻連一個例子都說不出來，執政當然可受批評，但如此「無證據的批評就是抹黑」。

總統表示，「我知道他們的選戰策略是什麼」，很簡單，就是營造討厭民進黨的社會氛圍，而且是用抹黑手段誤導大眾，民進黨可受批評，但不能接受這種抹黑手段，南投鄉親應該還記得，因為貪污被判刑98年的前南投縣長李朝卿是哪一黨？就是國民黨。

總統說，民進黨和國民黨不一樣，民進黨執政，敢做國民黨過去不敢做、不願意做的改革，過去國民黨留下的爛攤子「由我們收拾」；民進黨做不好，被教訓也接受並反省改革，也很清楚「台灣人民不欠民進黨，民進黨不能辜負台灣人民」。

總統蔡英文表示，南投是艱困選區、激戰區，希望大家一起把南投變成勝選區，拜託支持者，最後幾天一起衝刺。南投第1選區（草屯等6個鄉鎮）參選的蔡培慧，以及2選區（南投市等7個鄉鎮）參選的陳癸佑，這次分別將挑戰國民黨尋求連任的女將馬文君、許淑華。（編輯：孫承武）1090107