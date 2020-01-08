德電視報導台灣大選 聚焦愛國同心黨支持統一

（中央社記者林育立柏林8日專電）台灣總統大選受到各國關注，德國公共電視台近日的選舉報導聚焦中華愛國同心黨，指出他們支持統一，渴望不久的將來五星旗在台北到處飄揚。

北德廣播公司（NDR）7日晚間在「世界畫面」（Weltbilder）節目報導台灣選舉。

主持人首先表示，許多台灣民眾不希望台灣失去民主和獨立性，不過對中國來說這個島國是眼中釘，因此企圖用細膩的方式影響台灣，「誰警告中國干預，誰就可能遭殃」，例如香港歌手何韻詩被潑漆以及聲援香港的活動被鬧場。

報導接著將焦點放在中華愛國同心黨（原名中華愛國同心會），秘書長張秀葉表示，身為台灣的中國人和中華兒女，要肩負推動國家統一事業的責任。

報導指出，台灣相信，這個組織從地下管道獲得中國的金援。

記者接著陪同在台中參選的台灣基進黨立委候選人陳柏惟拜票，陳柏惟認為中國企圖分化台灣社會，台灣必須透過這次的選舉，向世界證明台灣追求民主與自由的意願。

報導也到中國國民黨競選活動的現場，指出國民黨是對中國友善的政黨，競選活動看起來像是庶民的嘉年華會，該黨許多支持者相信與中國關係緊密會帶來更多財富。「一個中國」對總統候選人韓國瑜來說不是禁忌，只是詮釋的問題。

被問到為何支持韓國瑜時，一名支持者表示，他是正向的力量，另一名支持者則指出，中國不可怕，中國的崛起每個國家都看得到。

報導指出，韓國瑜是一位快速崛起的民粹主義者，競選機器運作順暢，在社群媒體很活躍，韓國瑜強調競選所需的資金和人力與中國無關。

報導鏡頭最後轉到總統府，張秀葉與愛國同心黨成員正打算向總統蔡英文陳情，希望蔡總統認同一個中國，讓兩岸達成和平統一。

報導說，他們渴望不久的將來五星旗在台北到處飄揚。（編輯：周永捷）1090108