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投票日競助選及罷免噤聲 高市選委會籲勿觸法

最新更新：2020/01/09 14:43

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市選委會今天指出，經中選會函示，投票日勿從事競選、助選或罷免活動，公民團體「Wecare高雄」提醒民眾遵守禁令，1月11日投票當天勿從事罷免活動，以免觸法受罰。

高雄市選委會指出，公職人員選罷法第56條規定政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違反者依第110條規定，處以新台幣50萬元到500萬元，該規定經中選會函示確定，呼籲民眾於投票日勿從事競選、助選或罷免等活動。

選舉倒數計時，各候選人為選情做最後的衝刺，Wecare高雄今天在臉書（Facebook）貼文指出，2020總統大選很特別，有總統候選人同時也是被罷免人是台灣史上第一次，呼籲大家一起讓它變成唯一一次、最後一次；要求選民遵守規定，勿於投票日從事競助選及罷免活動，以免觸法。

Wecare高雄並提醒民眾勿刻意帶標語、布條、貼紙或穿有支持罷免意義的服裝投票，也盼支持者用選票證明「我們不是遮羞布」。

配合總統及立委選舉，市選委會說今年高雄共有2006個投票所，比2018年選舉多出183個投票所；各投票所至少有兩名監票員，各區有派駐選監委員，還有機動委員會協助處理爭議。（編輯：謝雅竹）1090109

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