美學者：北京為台灣非官方參選人 正進行訊息戰

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國學者杜如松指出，中國是台灣大選的非官方參選人，透過媒體、社群網站散播虛假訊息，試圖影響選舉。更甚者，中國以台灣為訊息戰的測試場，向全球輸出訊息戰。

布魯金斯研究所中國戰略倡議主任杜如松（Rush Doshi）今天在「外交事務」（Foreign Affairs）發表文章表示，台灣11日的大選是一場與中國關係的決戰，是主張與中國保持距離以及要求拉近兩岸關係的選民間的較量。

這場大選，除了民進黨總統候選人蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜外，北京是另一位非官方參選人。杜如松表示，中國政府已經展開一場大規模的訊息戰，目的在力挺支持的候選人，並植入對台灣民主不信任的種子。

杜如松表示，中國不僅傳播虛假訊息與過時的國家宣傳，北京的目的在形塑訊息的生產、傳播與消費過程；進而影響內容生產、發布與傳播平台等各個層面。

文章指出，與台灣多數選舉一樣，兩岸關係未來是選戰重點，在美中關係緊張加劇之際，台灣的未來較以往更顯重要。台灣的民主證明中華文化並非與自由民主不相容，台灣也具有經濟與軍事重要性。

文章顯示，北京正試圖透過訊息戰影響台灣。為了影響媒體報導，北京每年都會舉辦媒體峰會，與台灣媒體交流並建立聯繫。中國也透過併購、廣告、投資與內容共享等方式，試圖讓台灣的主要媒體機構屈服於北京的意願，並取得成效。特定媒體在這次選舉中就大篇幅報導北京支持的總統候選人。

除了傳統媒體，北京也積極在社群媒體發布虛假訊息。他引述旅台加拿大籍評論員寇謐將（J. Michael Cole）的觀察指出，這些訊息似乎不僅是在拉抬特定候選人，還試圖擴大社會分化，散布對台灣經濟與政府治理的懷疑。

杜如松指出，雖然台灣選民已經意識到北京的訊息滲透，但仍不能掉以輕心。中國為形塑台灣訊息供應鏈所做的努力，很可能有助於掩蓋中國對台灣政治與經濟的影響，削弱台灣民主自治。

他也提醒全球民主國家都應密切注意台灣大選，因為他們的記者、媒體機構與平台正迅速成為北京類似工作的焦點。和對台灣一樣，中國也在拉丁美洲、非洲安排媒體會議，全額付費培訓記者。

中國也在澳洲、法國等地對報導中國負面訊息的記者與學者提告，並透過社群平台在國際創造話語權，這將對全球民主構成重大風險。（編輯：高照芬）1090110