本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

綠：ChatDPP湧入大量使用者當機 暫停開放

2024/6/14 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）民進黨今天表示，由黨開發的「ChatDPP」問答機器人平台，因開啟後一時湧入大量使用者導致無法正常運作，目前暫停開放，將盡速檢討改善。

媒體報導，有網友實測發現，ChatDPP問答機器人除指出「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」，還指出「民進黨黨主席是蔡英文」，甚至說出「中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動上有相似之處」。

對此，民進黨發言人戴瑋姍今天透過媒體群組指出，由黨開發的「ChatDPP」問答機器人平台，開啟後一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，針對系統機制未盡完善，將檢討盡速改善。

戴瑋姍也說明，民眾若有需要，相關官方訊息可前往「反濫權護民主」官方網頁查詢。

民進黨透過臉書表示，藍白濫權法案爭議由於過程複雜，加上許多混淆視聽的論點，讓民眾難以完整了解事件真相，為此推出AI機器人「ChatDPP」，以ChatGPT聊天機器人的模式，在LINE上面回應網友的問題。（編輯：張若瑤）1130614

#戴瑋姍
#民進黨
#蔡英文
戴瑋姍
綠：賴總統兩岸論述獲支持 馬辦背離主流民意民代質疑貓咖啡廳無展演申請 新北：罰11萬元
蔡英文
警察節將至 賴總統慰勉基層員警承諾持續充實資源「看不見的國度」談台灣民主路 溫哥華觀眾感動落淚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：