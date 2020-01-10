交大教授自掏腰包 援助百名學子返鄉投票

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）2020總統、立委大選將登場，為了協助同學返鄉，國立交通大學科技法律研究所教授林志潔等人自掏腰包，補助經濟弱勢的學生們部分車資、機票費等，幫助約110名學生返鄉投票。

林志潔接受中央社記者電訪表示，交大學生會為了協助同學返鄉，推出「學生返鄉火車與經濟協助」，她得知後，擔心有隱形弱勢或家境清寒學生，因此決定自掏腰包，補助學子車資，鼓勵大家返鄉投票。

林志潔說，補助對象是以經濟弱勢為主，她將這項消息PO上網路社群後，連續接獲海外留學、交換同學們的請求，希望可以補助機票費用，所幸在朋友及各界協助下，讓更多學生有機會回到台灣行使參政權。

「學生在投票上，是弱勢族群。」林志潔表示，大部分首投族還是學生，會因經濟因素放棄返鄉投票，尤其海外學生的機票費用更高，返鄉意願會更低，甚至有學生因政治立場與爸媽不同，無法得到家人的車資贊助，以致放棄投票。

關於補助車資是否涉及「賄選」行為，林志潔解釋，行為人主動對有投票權人發出攻勢、給予一定好處，交換的對價是叫他人不去投票或投給特定候選人，即構成賄選或買票；但她是被動接受經濟弱勢學生的補助請求，且不過問對方要投給誰，無對價關係，與賄選完全無關。

林志潔說，若以補助金額回推，計算後約有110名左右學生申請，但她認為，這次太晚知道有那麼多學生有此需求，若能提早1個月執行，一定能協助更多學生返鄉投票。

林志潔表示，大人們總是責備年輕人對政治冷漠、不願參與投票，但反問大人們，是否有給予經濟較弱勢的學生們實質協助？希望未來能有更多志同道合的朋友，一起推動返鄉投票的車資補助，提高學子投票意願。

林志潔認為，政府應該著手推行「不在籍投票」，可從小區域開始示範，逐漸擴大，起碼讓台、澎、金、馬等地能夠執行，讓學生不會經濟、課業等因素，放棄手中神聖一票。（編輯：黃世雅）1090110