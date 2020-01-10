民進黨中市選前之夜 賴清德點天燈祈福

總統蔡英文台中競選總部10日晚前舉辦選前之夜造勢晚會，民進黨副總統候選人賴清德（中黑衣者）與立委候選人等出席，一同點亮大型天燈及手機燈光，象徵點亮希望。中央社記者蘇木春攝 109年1月10日

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中10日電）民進黨副總統候選人賴清德今晚在台中市選前之夜晚會中說，前後來台中超過20次，決戰之夜再度來到台中，懇求集中選票讓總統蔡英文繼續帶領台灣捍衛主權、維護民主。

總統蔡英文台中市競選總部晚上在台中市洲際棒球場停車場舉辦「勇敢自信護台同行」選前之夜晚會，現場擺放約3萬張椅子全部坐滿，主辦單位宣稱現場逾7萬人到場。晚會開場後，先由民進黨提名及支持的8名立委候選人翁美春、黃國書、莊競程、洪慈庸、何欣純、張廖萬堅、陳柏惟、蔡其昌等人輪番上場向支持者請託拜票。

賴清德接著與立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、8名立法候選人及黨公職人員一起上台，並在舞台上點亮高1公尺的「護國保台」小天燈，而在台下的支持者呼應拿起手機照亮手中的小天燈，為台灣祈福。

賴清德致詞表示，台中很重要，面對這場選舉，前後來台中已超過20次，決戰之夜再度來到台中，懇求民主城市的台中父老一定勇敢站出來，用民主力量，全力支持「英德配」，同時國會過半。

賴清德也提到昨天國民黨在凱道的造勢活動，他說，國民黨總統候選人韓國瑜在凱道聲聲句句說愛中華民國，要捍衛中華民國，雖然勇氣可嘉，但方法錯誤，因為「九二共識」不可能捍衛中華民國，甚至會葬送中華民國，危害台灣。

賴清德表示，因為中國國家主席習近平曾說過只有一個中國，沒有中華民國存在空間，如果執迷不悟強推九二共識，只是自欺欺人，誤人誤國，台灣是共同美麗家園，認同台灣就是台灣人，台灣是主權獨立的國家，中華民國已經在台灣重生及新生了，台灣主權不屬於任何一個國家，台灣前途由2300萬人決定，這就是現在台灣最真實的情形，也是台灣絕大多數的人的共識。

賴清德認為，任何一個人要捍衛中華民國，應該先守護台灣，如果放棄台灣的主權，要捍衛中華民國是不可能，他在此向大家懇求，明天要出來投票，集中選票，讓蔡總統繼續帶領台灣，捍衛台灣主權、維護民主，也讓立委過半做蔡總統的後盾。

晚會原本在賴清德離場就要結束，但現場民眾太熱情，不願離場，林佳龍與蘇嘉全於是再度上台向支持者喊話，接著並與台北選前之夜現場連線，讓現場民眾感受台北場的熱血。（編輯：黃世雅）1090110

民進黨10日晚間在台中洲際棒球場旁舉辦選前之夜造勢晚會，副總統候選人賴清德（中）到場催票，呼籲選民把票投給民進黨提名與合作的立委候選人。中央社記者蘇木春攝 109年1月10日

民進黨10日晚間在台中洲際棒球場旁舉辦選前之夜造勢晚會，副總統候選人賴清德（中右黑衣者）到場催票，，並和與會來賓、立委候選人等一同點亮「保台」天燈。中央社記者蘇木春攝 109年1月10日

民進黨「勇敢自信護台同行」台中選前之夜造勢晚會10日登場，會場入口處架有一座高10公尺、寬6.5公尺的大型天燈，入夜後點亮燈光，象徵為台灣祈福。中央社記者蘇木春攝 109年1月10日