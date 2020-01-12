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蔡總統成功連任 英國國會友台小組致賀

最新更新：2020/01/12 03:46

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）總統蔡英文成功連任，英國國會友台小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）與榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）聯名發布聲明致賀，恭喜台灣展現成熟的民主。

聲明指出，兩人代表國會友台小組由衷恭喜蔡總統，經由一場民主且反映台灣民意的選舉成功連任。國會友台小組期待繼續與蔡總統、她的政黨，以及在立法院的同仁合作，加強台英多方面關係。

聲明表示，這場總統與立委選舉見證台灣民主蓬勃發展，儘管處於一個民主價值並非隨處可以彰顯，甚至時而遭到壓制的地區，但台灣再一次展現身為區域燈塔的成熟民主。

聲明指出，相信在蔡總統的第二任任期領導下，台灣對於人權、民主與自由的投入將持續增長，成為亞太地區與全世界的閃亮典範。

前上議院議長杜淑珊女爵（Baroness D'Souza）也恭賀蔡總統連任，推崇台灣對民主的付出，願台灣繼續發展自由繁盛的社會。

台灣總統與立法委員選舉11日登場並順利完成，總統蔡英文以超過817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任。（編輯：劉學源）1090112

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