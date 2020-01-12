勝選後接見AIT處長 總統：台美升級全球合作夥伴

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，她說，台美之間已從雙邊的夥伴關係，升級為全球合作夥伴，未來會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

蔡總統昨天以創紀錄的817萬票，順利連任。她今天一早首個公開國政行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）。

酈英傑致詞時，首先祝賀蔡總統在昨天大選獲勝，他讚揚台灣選民參與神聖民主過程，為自己的選擇發聲，「這次的選舉提醒我們，美國和台灣不只是合作夥伴，更是同一個民主社群的一份子，由共同價值觀緊密聯繫」。

酈英傑說，在蔡總統第一任任期時，他有幸與蔡總統合作，共同追求美台許多共享利益，包括，促進雙邊貿易與投資關係，協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力，並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定，他為已經取得的長足進展感到驕傲，他堅信美國和台灣將持續攜手同心，再創新局。

酈英傑並特地用中文說，「鼠年大吉、萬事如意」。

隨後致詞的蔡總統感謝酈英傑在選舉結果出爐的第二天，就來代表美國政府表達恭賀之意。

她說，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票向全世界傳達了民主的價值，民主和自由確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

蔡總統指出，在此基礎之上，過去3年多，台美在安全經濟、共享價值等領域不斷深化合作，去年台灣關係法立法40週年，雙邊關係有更多具體進展，也更公開、更多元、更制度化，她要特別謝謝酈英傑對交流合作的大力支持。

她提到，下個階段將持續深化台美合作關係，在安全方面，透過合作持續加強自我防衛能力；經濟方面，期盼強化台美產業鏈整合，持續深化經貿往來；不僅如此，台美之間已從雙邊的夥伴關係，升級為全球合作夥伴，未來會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題合作。

蔡總統表示，她相信台灣可以和美國一起為世界帶來更多的貢獻，「我們是國際社會不可或缺的夥伴，也是區域民主發展的關鍵的行動者」，她相信會有更多合作，讓台美關係不斷深化。（編輯：鄭雪文）1090112