會晤大橋光夫 蔡總統：台日關係更上一層樓

總統蔡英文（右）12日在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），蔡總統說，新的一年希望跟日本在經貿、文化、體育等各領域會有更多交流合作，相信台日關係可以更上一層樓。中央社記者鄭傑文攝 109年1月12日

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，她說，新的一年希望跟日本在經貿、文化、體育等各領域有更多交流合作，相信台日關係可以更上一層樓；大橋光夫則說，總統在百忙中會晤他，象徵台灣非常重視日本關係。

蔡總統昨天以創紀錄的817萬票，順利連任。她今天上午在總統府先接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，接著會晤日本台灣交流協會會長大橋光夫。

大橋光夫致詞時首先恭喜蔡總統以史上最高票獲得連任，他同時對日前在黑鷹事件殉職的參謀總長沈一鳴等8名將官表達哀悼之意，也希望受傷官兵早日復原。

大橋光夫提到，蔡總統在今年5月即將開啟第二任任期，未來4年對台灣是非常重要時期，他衷心期盼蔡總統能夠注意身體健康，為台灣全體發展、亞洲全體發展，乃至全世界的發展，蔡總統持續發揮高度的領導統御能力。

他說，昨天選舉結果出爐，今天早上他立即來親自向蔡總統祝賀，而蔡總統在非常忙碌行程當中與他會晤，這是台灣非常重視日本關係的最佳明證，他代表日本對蔡總統重視日本關係表示謝意。

大橋光夫認為，這次立委選舉，民進黨也獲得過半數席次，為蔡總統第二任任期國政經營，打了一劑強心針，他相信，蔡總統也比較能夠推動施政理念，帶領台灣向前發展。

隨後致詞的蔡總統提到，上個月兩人才剛見過面，她很高興在大選結束隔天就能夠在總統府，再次接待大橋光夫，他的來訪展現台日友好關係，她感謝大橋光夫對台灣的支持。

蔡總統指出，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權，守護民主自由的決心，未來台灣也會與理念相近國家積極合作，繼續深化民主。

她強調，身為國際社會負責任的一員，這3年多來，台灣對兩岸關係秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定，未來會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域繁榮發展。

蔡總統說，日本是台灣在外交合作、觀光交流，非常重要的盟友，去年來台的日本旅客已突破200萬人次，創下歷史新高，台日雙方從政府到民間交流都愈來愈密切。

她說，在新的一年，希望跟日本在經貿、文化、體育等各領域有更多交流合作，她相信有大僑會長的支持，台日關係一定可以更上一層樓；今年對日本也是非常重要的一年，全世界最受矚目的體育賽事奧運將在東京舉行，她預祝賽事順利成功。（編輯：鄭雪文）1090112