大選落幕 前美國防官員：台美應加強經貿合作

台灣總統大選落幕，前美國國防部亞太事務副助理部長鄧志強認為，美方應加強與台灣的貿易與投資關係，不僅展現與台灣往來的象徵性意涵，對台美經濟發展也有助益。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月14日

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）台灣總統大選落幕，前美國國防部亞太事務副助理部長鄧志強認為，美方應加強與台灣貿易投資關係，這不僅傳遞與台灣往來的象徵性意涵，對台灣與美國經濟發展也有助益。

台灣於11日順利完成總統與立法委員選舉，總統蔡英文以超過817萬票歷史紀錄連任成功，國際高度關注這場選舉。

華府智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）今天邀請鄧志強（Abraham Denmark）、威爾遜中心季辛吉美中研究所主任戴博（Robert Daly）與自由亞洲電台中文部主任曹郁芬針對台灣大選對華府與北京的影響做深入分析。

鄧志強指出，近年來美國採取一些極具象徵意義的措施以表明對台灣的支持，像是美國國會通過「台灣旅行法」鼓勵美國高層官員赴台交流等。這些措施雖然加劇了對中國的施壓，但並未真正發揮政策改變的作用，對台灣沒有太多實質幫助。

鄧志強認為在蔡總統連任後，美方可以採取更具實質性的行動。他預期，蔡總統未來4年會將國內事務列為首要任務，包括國內經濟政策，美國可以藉此機會加強與台灣的貿易投資關係，不論是透過自由貿易協定（FTA）或是其他形式投資，不僅能有效傳遞象徵性意涵，對台灣與美國經濟也有實質幫助。

此外，鄧志強也談到，台灣在此次大選中面對來自中國的政治、經濟、媒體干預採取相關的因應措施，這方面經驗值得各國學習。特別是亞洲其他民主國家也同樣受到中國干預，可以和台灣政府、人民對話，交流學習並合作。

戴博則直言，「一國兩制」在香港與台灣都宣告失敗，很顯然地，「一國兩制」已經壽終正寢，但北京並未推出得以取代「一國兩制」的新論述，國民黨也面臨同樣困境。

他分析面對這次選舉之後，北京對台政策有3個選項，一是以武力豪取台灣，再者是啟動文化與政策方針的微笑外交新階段，第3則是等候蔡總統任期結束。他認為第3條路應是北京最可能採取的選項，繼續限制台灣的國際空間，甚至可能加大對台軍事演習與網路干預。

曹郁芬則指出，這次大選是台灣民眾對中國國家主席習近平台灣政策的一次公投，明確向北京表達不接受中國的對台政策。香港反送中運動則讓不曾經歷過天安門事件的台灣年輕世代不再視民主為必然，也讓這次的選舉主軸對主權捍衛有更多關注，而非經濟議題。（編輯：林憬屏）1090114

華府智庫威爾遜中心13日邀請前美國國防部亞太副助理部長鄧志強（右）、威爾遜中心季辛吉美中研究所主任戴博（左）與自由亞洲電台中文部主任曹郁芬（中）深入分析台灣大選對華府與北京的影響。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月14日