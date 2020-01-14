韓媒：蔡英文總統欲聯手美日 突破中國對台封鎖

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓媒體報導，蔡英文總統連任成功後，接連會見了美國和日本友人。此舉被認為是透過與美國的安保合作以及與日本的經濟合作，來突破中國的封鎖戰略。

韓國「朝鮮日報」今天在國際版指出，蔡英文總統13日在臉書上傳前一日分別會見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑、日本台灣交流協會會長大橋光夫、日本首相安倍晉三的弟弟、自民黨眾議員岸信夫等人。AIT相當於美國在台灣的大使館。

接著，蔡總統又於13日與美國保守智庫美國企業研究所（AEI）一行人會面。

蔡總統在臉書中表示：「與國際夥伴分享了民主的喜悅」，「民主和自由是台灣最寶貴的資源，也是台灣與國際夥伴關係的重要基礎。」

報導指出，蔡總統談及對美關係說：「雙方從夥伴關係升級為全球合作夥伴」，「今後，台灣和美國還將在全球議題中加強合作，在地區安全、尖端技術產業供應鏈、維護民主主義領域做出更大貢獻。」據台媒報導，蔡英文在會見AIT處長酈英傑時說：「將透過兩國合作加強自主國防能力」，暗示將追加購買美國武器。

蔡英文說：「在旅遊和外交合作方面，日本是我們非常重要的朋友」，「希望今年在經濟、文化、體育領域加強同日本的交流與合作。」

報導指出，1979年中國與美國建交後，台灣與美國斷交。2016年蔡英文以總統身份與美國總統當選人川普通話，為加強台灣與美國的關係做出了貢獻。

美國國防部在去年6月發表的「印度太平洋戰略報告」中稱台灣和新加坡、紐西蘭等國同為「可以信賴的、有能力的美國合作夥伴」。美國政府在正式文件中稱台灣為國家是非常罕見的情況。（編輯：高照芬）1090114