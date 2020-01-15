空軍基地洗機場 用RO過濾水呵護F-16V

（中央社記者游凱翔嘉義15日電）一般人可能看過火車、汽車等清洗方式，但戰機的清洗鮮少公開，事實上，程序相當講究及嚴格，以F-16V（Blcok20）為例，僅可使用RO逆滲透過濾水、經7道處理程序水霧噴灑，並搭配特定清潔劑，避免因雜質導致戰機毀損。

國防部今、明兩天邀請媒體「國軍109年春節加強戰備」採訪，上午赴嘉義空軍基地，進行F-16V（Blcok20）緊急起飛演練外，也示範鮮少對外公開的「洗飛機」過程。

空軍指出，空軍嘉義基地因應人力精簡，於民國101年建置自動化清洗系統，用於清潔戰機、直升機，藉此抑制飛機的鏽蝕、節省人力及縮短工時，這套系統也是參考美軍設備而設計，更是空軍首座2套自動清洗機坪。

空軍舉例，S-70C直升機若以傳統的人工清潔方式，必須花費2個小時，若透過自動化清潔設備，只需耗時5分鐘、而F-16戰機更只需要2分鐘。

空軍指出，清洗設備可支援F-16、S-70C、EC-225、UH-60M等4型機，可在飛機不熄火情況下，快速執行清洗作業。第23作戰隊士官長李威賜表示，由於執行海面低空飛行時，戰機會因海水沾有鹽分，必須透過清洗設備去除機面上的鹽分，每個月也會固定清潔，清潔完畢後由機工長進行機件潤滑、燃油漏放、鏽蝕檢查等作業。

除此之外，更必須使用經7道水處理程序的RO逆滲透水，目的在於避免讓一般自來水中的雜質進入進氣道，對戰機造成危害；若使用泡沫清潔，則有專用藥劑，而非一般的洗車泡沫，平均每個月會固定一次使用藥劑清潔。

至於是否會影響F-16V的匿蹤塗料，機工長指出，匿蹤塗層主要是在表面的漆底下，因此不會有這個問題。（編輯：鄭雪文）1090115

空軍嘉義基地15日上午以RO逆滲透水搭配自動清洗設備，清潔S-70C直升機。中央社記者游凱翔攝 109年1月15日