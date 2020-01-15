更多編輯台推薦新聞：
澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

反滲透法公告 海基會擬設諮詢專線

最新更新：2020/01/15 16:18

（中央社記者繆宗翰台北15日電）總統蔡英文上午宣布，已簽署反滲透法並公告，另責成海基會設立諮詢服務窗口。海基會發言人蔡孟君下午表示，已著手規劃，傾向設置專線。

蔡總統今天宣布，已簽署反滲透法並且公告，指示行政團隊必須做到持續宣導、成立專案小組、請海峽交流基金會設立諮詢服務窗口3件事，化解民眾的疑慮。

海峽交流基金會下午舉行例行新聞背景說明會，蔡孟君表示，總統責成海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並彙整意見提交給大陸委員會。

她表示，現已開始著手進行相關規劃作業，目前是朝設置專線的方向來思考，具體作法會適時對外說明。

蔡孟君表示，反滲透法通過之後，海基會已經就台商、台生、陸配以及一般民眾可能會有的疑慮或問題進行初步彙整，也提供給陸委會參考。

她強調，會持續彙整民眾意見，海基會也將全力配合政府，向民眾宣導說明，讓民眾能對法令的規定內容有更清晰的瞭解，化解因資訊不完整而產生的誤解跟疑慮。

蔡孟君也提到，今年的中國大陸台商春節聯誼活動將於1月30日在台北圓山大飯店舉行，台商會長都在邀請中，形式、規模預計會與以往差不多，循例也將邀請總統參加。（編輯：陳家倫）1090115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報