反滲透法公告 海基會擬設諮詢專線

（中央社記者繆宗翰台北15日電）總統蔡英文上午宣布，已簽署反滲透法並公告，另責成海基會設立諮詢服務窗口。海基會發言人蔡孟君下午表示，已著手規劃，傾向設置專線。

蔡總統今天宣布，已簽署反滲透法並且公告，指示行政團隊必須做到持續宣導、成立專案小組、請海峽交流基金會設立諮詢服務窗口3件事，化解民眾的疑慮。

海峽交流基金會下午舉行例行新聞背景說明會，蔡孟君表示，總統責成海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並彙整意見提交給大陸委員會。

她表示，現已開始著手進行相關規劃作業，目前是朝設置專線的方向來思考，具體作法會適時對外說明。

蔡孟君表示，反滲透法通過之後，海基會已經就台商、台生、陸配以及一般民眾可能會有的疑慮或問題進行初步彙整，也提供給陸委會參考。

她強調，會持續彙整民眾意見，海基會也將全力配合政府，向民眾宣導說明，讓民眾能對法令的規定內容有更清晰的瞭解，化解因資訊不完整而產生的誤解跟疑慮。

蔡孟君也提到，今年的中國大陸台商春節聯誼活動將於1月30日在台北圓山大飯店舉行，台商會長都在邀請中，形式、規模預計會與以往差不多，循例也將邀請總統參加。（編輯：陳家倫）1090115