立委辦公室抽籤 吳斯懷與王定宇成鄰居

（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院近期舉行新舊立委交接作業，新科立委今天進行辦公室抽籤。國民黨不分區立委當選人、退將吳斯懷抽中青島1館2樓，「鄰居」包括長期在外交及國防委員會的民進黨立委王定宇等人。

此外，這次打敗「台中海線」國民黨立委顏寬恒的台灣基進立委當選人陳柏惟，抽中中興（委員研究大樓）7樓，而太陽花女戰神、民進黨立委當選人賴品妤的辦公室在中興地下1樓。前警大教授、國民黨不分區立委當選人葉毓蘭的辦公室，則為中興3樓。

根據立法委員研究室及電話表資料顯示，台灣民眾黨不分區立委當選人蔡壁如進駐中興9樓，與這次尋求不分區立委失利的時代力量立委黃國昌同一層樓；前花蓮縣長、無黨籍立委當選人傅崐萁的辦公室則是在中興2樓，與民進黨不分區立委當選人范雲、國民黨立委許淑華等人同樓層。

由於吳斯懷的政治色彩屢遭外界質疑，選舉期間對手也喊出「下架吳斯懷」等口號，更質疑他進入立法院外交及國防委員會後，會將委員會召開的秘密會議資料外洩給中國；今天辦公室位置出爐，政治色彩迥異的吳斯懷跟王定宇，他們的辦公室都在青島1館2樓，未來是否會在外交及國防委員會過招，成為外界討論話題之一。（編輯：林孟汝）1090116