罷韓如果投票 陳雄文：高市府恐要舉債

（中央社記者程啟峰高雄18日電）罷韓第一階段達標，高雄市選委會主委、副市長陳雄文今天說，罷韓若成立要投票，高市府目前沒有這筆預算，只能動用第二預備金，但這是市府的保命錢，屆時高市府恐怕只能舉債。

陳雄文上午在高雄市政府鳳山行政中心主持高市109年度環境清潔週-年終大掃除起跑誓師活動時，接受媒體訪問做了以上表示。

至於「Wecare高雄」發起人尹立要求高市政務官全面退出高市選委會。陳雄文表示，台灣社會不要再分裂，不要再撕裂了，「為什麼就要先預設立場說我們會不公正呢？」

高雄市有2006個投開票所，高市府估算罷韓投票經費至少需要新台幣8000萬元，由於市府目前財政困難，也沒有事先編列這筆預算，市府只能動用第二預備金，但這是市府的保命錢，屆時高市府恐怕只能舉債支應。

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，去年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，罷免案依規定由高雄市選委會接辦。中選會昨天公布確認罷免韓國瑜第一階段的提議書達2萬2800多份逾一階門檻，將函請提議人領取第二階段連署人名冊。

高雄市公民數逾228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800份以上的提議書，第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的1/4以上，約需逾57萬票。（編輯：陳俊碩）1090118