太平輪海難71週年 鄭麗君籲珍惜自由民主

（中央社記者沈如峰基隆18日電）文化部長鄭麗君今天在基隆市出席太平輪海難71週年追思活動時指出，太平輪遇難旅客紀念碑不只銘記家屬的思念，也是為時代立碑，提醒大家要珍惜台灣的自由與民主。

鄭麗君、基隆市副市長林永發及太平輪海難遺族，今天齊聚基隆市一九四九太平輪紀念公園，參加太平輪海難71週年追思紀念活動，大家一齊追憶與憑弔太平輪受難者，期許不要讓悲劇重演。

鄭麗君致詞時指出，太平輪遇難旅客紀念碑所銘記的不只是家屬的思念，更是戰亂時代渴望奔向自由與和平的重要移民歷史，並對戰爭深刻反省，同時也是在為時代立碑，提醒大家要珍惜台灣土地上自由與民主的價值與生活方式，也希望台灣永遠是和平、自由、民主的家。

她表示，紀念碑原在軍營的圍牆內，家屬哀悼還得向軍方申請，經由基隆市長林右昌、立委蔡適應等多年努力後，成為開放的園區；軍營的圍牆後退以後，也成為歷史的廊帶，「如今思念不需要申請」，能夠陪伴家屬走過這一段路，成為她擔任部長很欣慰的事情，也讓社會了解追求和平是很重要的事。

林永發致詞時指出，感謝文化部等從太平輪紀念碑開始，協助市府推動大基隆歷史場景再現整合計畫，讓後人能夠隨時過來憑弔受難者，預計再過幾個月當地的中濱營區就會遷移它處，基市府公共汽車管理處也配合遷往體育場旁，公車處現址將串聯要塞司令部，以太平輪紀念碑為核心，相信明年大家出席追思儀式時，就可以看到完全不同場景。

基隆市政府表示，1949年1月27日國共第二次內戰時，一艘由中國上海航向基隆的太平輪，於舟山群島附近海域攔腰撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難；1951年遺屬於基隆港東岸沙灘上立碑紀念，後來紀念碑被劃入軍方中濱營區內，造成家屬們若要追念憑弔還必須事先申請。

基隆市政府指出，經多方協調，2017年軍營圍牆退縮，紀念碑規劃為口袋公園；2020年，待中濱營區拆遷後，將結合周圍文資景點，完成地景公園工程。（編輯：戴光育）1090118