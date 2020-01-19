民團遊行籲修法 給香港反送中抗爭者政治庇護

（中央社記者顧荃台北19日電）香港去年爆發反送中抗爭，民間團體「國際社會主義前進」今天發起遊行，訴求修改港澳條例，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。

國際社會主義前進號召數十名民眾，下午在民進黨中央黨部集結，高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號後出發遊行，隊伍將經過台北車站、西門町，最後到立法院門口陳情。

國際社會主義前進新聞聯絡人許偉育說，今天發起遊行的目的，是希望港台兩地抗爭者團結，要求民進黨政府給予香港抗爭者政治庇護權，才能對抗香港黑警對香港手足的殘害，讓台灣成為香港抗爭的後盾。

許偉育說，反送中抗爭至今已有7000多人被警方拘捕，上千人被以刑事罪起訴，還有500多人被控10年以上刑期的「暴動罪」，他們訴求立即修改港澳條例，明確給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障；他們並支持香港人民組織真正的總罷工、總罷課，將香港革命輸出中國。

參與遊行的香港張姓民眾說，抗爭者在香港的人身安全受到威脅，但來台只能使用旅遊簽證停留1個月，申請延期最多也只能停留90天，且不能工作、租房子，只能靠積蓄住旅館，盼能修法讓他們至少在台停留1年或2年，並可短期打工與租房。

另外，遊行開始前發生一段小插曲，一名男子在對遊行群眾高聲大喊「我們都是中國人」、「香港人滾回香港」，不過立即遭現場維持秩序的員警勸離，並未發生衝突。（編輯：蘇志宗）1090119