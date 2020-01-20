苦苓指韓國瑜上任後高市負債高 市府：錯誤訊息

（中央社記者陳朝福高雄20日電）針對作家苦苓指高雄市長韓國瑜上任後迄今，高雄市已負債近新台幣400億元，財政局說，「借新債還舊債」不能算新增債務，且高市每年舉債上限不超過200億，苦苓引用錯誤訊息。

韓國瑜與擔任高市公益大使的金馬影后甄珍今天到三民區慰訪獨居長輩，並一同送上年節禮盒、市長紅包及新年福袋等，甄珍也捐出10萬元協助高市推動照顧獨居長輩，韓國瑜則回贈感謝狀及高雄特產蜜棗禮盒。高雄社會局今天安排慰訪中低收入戶獨居長輩，分別為85歲及82歲的劉姓和施姓長輩。

對於苦苓日前指出，韓國瑜上任後沒作為且舉債高，負債近400億元，苦苓甚至推算「罷韓省下1200億元」，以及韓國瑜如何安排農曆春節假期等問題，韓國瑜今天一再避答，只回應「大家辛苦了」、「新年快樂」。

對此，高雄市財政局今天發布新聞稿表示，韓國瑜剛上任時，很多民眾或媒體因不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」當作是新增加的債務，流傳錯誤訊息，說韓國瑜上任後，高雄市債務就增加近400億元。

財政局表示，這個錯誤訊息嚴重損及市府聲譽，經高市府去年5月8日發布新聞稿澄清後才平息。但苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾不解。財政局強調，去年絕無增加負債近400億元，韓國瑜任內負債也不可能達到1600億元。

財政局聲明，高雄市目前每年可以舉債的上限不超過200億元，總共可以舉債的空間也剩餘不到700億元，怎麼會有苦苓所說，韓國瑜任內負債可能達到1600億元，這些說法根本毫無根據，而且是信口開河，令人相當失望。（編輯：洪學廣）1090120