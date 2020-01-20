勝選拿817萬票 蔡總統感性談父親

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，她父親是希望兒女平平安安過一輩子的那種人，當初她決定選總統時，父親已離開人世，她現在都不敢確定，「如果我要決定選總統的那一剎那，他還在世的話，他會不會贊成我去選？」

蔡總統今天接受年代新聞專訪，提到自己與父親的互動，她說，第一次當政務官，也就是擔任陸委會主委在立法院答詢時，回答政治問題有時候比較直白一點，她爸爸看了幾次以後覺得「不能這樣下去」，就把她找回家深談。

她父親跟她說，一般人反應很快速或者情緒激動，言語會非常伶俐，或許有人覺得這樣很好，但父親告訴她說「你在什麼樣的情況底下講話，都要給別人留餘地」，這點她聽懂了。

她說，尤其是做總統的，講話都要給每個人留餘地，不要讓聽的人覺得被冒犯。

被問到，這次大選拿到破紀錄的817萬票，是否有想跟已過世的父親說什麼話；蔡總統說，她相信她爸爸如果現在還在，「他一定會嘆了一口氣說，你又是一個麻煩...」

蔡總統指出，她父親是希望兒子女兒平平安安過一輩子的那種人，她決定選總統的時候，他已經離開了，她現在都不敢確定，如果她要決定選總統的那一剎那，他還在世的話，會不會贊成她去選。

不過她也強調，爸爸有爸爸的想法，但子女也有子女的想法，他最後多半會被迫接受的；她也覺得，她心裡想什麼，爸爸都知道。（編輯：蘇志宗）1090120