年關將近穩定物價 消保處：年節產品無普遍漲價

（中央社記者顧荃台北20日電）農曆春節將屆，行政院副院長陳其邁今天召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處在會中表示，經訪查市售年節產品，整體價格漲跌互見，尚無普遍性上漲趨勢。

行政院晚間發布新聞稿表示，陳其邁在會中指出，民眾對年節農產品需求量提高，尤其近期蔬果價格回升，請農委會密切關注蔬果價格變動；請經濟部、公平會與消保處密切掌握年節商品市況，必要時協調相關業者，以充裕供應民眾所需。

行政院消保處表示，經赴量販店、超市及台北市廸化街、高雄市三鳳中街年貨商圈，進行10個品項年節產品的價格訪查結果，比較量販店、超市與北高年貨大街價格變化，整體年節產品價格漲跌互見，價格變動幅度正負5%之間，尚無普遍性上漲趨勢。

經濟部指出，已針對國內3大超商、1家超市業者及北中南11處傳統市場，就春節相關年節商品進行監測，經訪查，多數年菜及相關年節商品（如：甜年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等）價格大致維持穩定。

經濟部並指出，已責成國營事業配合穩定物價，包括今年1月天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲，油價於春節期間則以調降不調漲的原則調整。

公平會說，除派員訪查市況，也發函提醒業者注意公平交易法規定，切勿共同決定價格；農委會表示，農曆春節前魚肉、蔬菜、花卉等需求量高，將加強調配供應措施。

國發會表示，為利民眾採購春節相關商品，已在「物價資訊看板平台」增設春節專區，提供8類（如禮盒、年菜、應節食材、祭拜用品等）總計159項應節民生商品價格資訊，歡迎民眾多加利用查詢。該資料係利用財政部電子發票大數據（Big Data）彙整而成，每週定期更新。

陳其邁指出，根據主計總處統計，108年消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）較107年上漲0.56%，核心CPI上漲0.50%，整體物價漲幅仍屬溫和平穩，請相關機關持續密切掌握物價情形，並妥為因應。（編輯：紀淑芳）1090120