基進籲高市府撥款執行罷韓

（中央社記者陳朝福高雄22日電）罷免高雄市長韓國瑜提案人陳冠榮臉書貼文指出，收到中選會公文象徵罷免運動又往前推進一步；台灣基進則呼籲高市府勿「卡罷」，撥用統籌款執行。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天接受中央社記者電話採訪指出，中央增加統籌分配稅款給高雄市，呼籲市府撥款執行罷免案，勿再找理由說高雄市沒有錢辦理罷免案。

陳冠榮是罷免案的提案人，今天也在臉書貼文指出，收到中選會的公文，象徵罷免運動又往前推進了一步。他不諱言依規定要在60天內達標約30萬份連署書是相當沉重的壓力，而反對陣營也準備好手段要來卡罷。

陳冠榮在臉書呼籲參與連署的民眾，要確記連署書格式勿被魚目混珠，一定要使用統一的連署書並每天回收，珍惜每一份連署，匯集市民的力量，才能「罷免成功、光復高雄」。

他有6大關鍵提醒，包括依照身分證戶籍地址填寫（鄰里也要寫清楚）、全部自己填寫不可代寫、字跡工整不可簡體、一張連署單可填寫連署1人或填滿連署7人並須要同一里民眾、連署單不要交給陌生人、高雄市民都可以填寫連署單。

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免韓國瑜行動，去年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，罷免案依規定由高雄市選委會接辦。中選會已公布確認罷免韓國瑜第一階段的提議書達2萬2800多份逾1階段門檻。

高雄市公民數逾228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份以上的提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的1/4以上，約需逾57萬票。（編輯：方沛清）1090122