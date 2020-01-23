世衛疫情報告將台病例列在中國項下 外交部抗議

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）世界衛生組織（WHO）公布新型冠狀病毒最新疫情報告，卻將台灣通報的確診病例列在Taiwan, China（中國台灣）項下。外交部今天對此表示，已指示駐處向WHO嚴正抗議，要求更正。

外交部發布新聞稿表示，WHO公布新型冠狀病毒最新疫情報告，不當將台灣通報的確診病例列在Taiwan, China項下，外交部已指示駐日內瓦辦事處立即向WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達嚴正抗議，要求WHO更正。

外交部指出，WHO是國際衛生專業機構，理應拒絕政治壓力，以專業中立態度落實憲章中所明訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨。不過，WHO卻一再配合中國蠻橫無理要求，將虛構的「一個中國原則」做為將台灣納入全球防疫體系的前提條件，等同以政治考量凌駕台灣2300萬人的健康人權；外交部對此表達最強烈的抗議。

除了要求WHO立即更正對台灣的不當列示，外交部也再度呼籲WHO應秉持專業，邀請台灣專家出席對抗新型冠狀病毒的所有會議。

外交部強調，國際抗疫合作不應獨漏台灣，台灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻。「病毒無國界，防疫不容任何漏洞，政治更不應凌駕人命安全」。

因應中國武漢肺炎，世衛22日召開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣。（編輯：黃國倫）1090123