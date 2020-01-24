武漢肺炎疫情擴大 日挺台參與世衛大會

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）中國武漢肺炎疫情擴大，世界衛生組織（WHO）召開緊急會議，不過台灣專家未受邀。日本駐台代表泉裕泰今天表示，為避免防疫對策發生漏洞，日本繼續支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

因應武漢肺炎，WHO自22日起一連2天在日內瓦召集緊急委員會。會議邀請目前有境外移入的國家，如泰國、日本、韓國、美國都有專家受邀與會，獨缺台灣引起批評。台灣目前已出現3個確診病例。

泉裕泰今天在日本台灣交流協會臉書以中、日文發文表示，由於新型冠狀病毒疫情擴大，世衛召開緊急會議。日本一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會；當新型冠狀病毒疫情擴大引發廣泛關注之際，為避免防疫對策發生漏洞，日本繼續支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

在武漢肺炎疫情蔓延之際，美國國務院資深官員日前也表示，美國鼓勵WHO進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。

法國共和黨參議員卡里奧－梅蘭（Joël Garriaud-Maylam）日前也呼籲法國協助台灣在國際社會取得一席之地，武漢肺炎爆發之際，不讓台灣參與是嚴重錯誤。（編輯：張良知）1090124