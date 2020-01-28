蔡總統拱天宮參香發福袋 白沙屯巷道塞爆

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）總統蔡英文下午到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參香並發放福袋，有人上午就到場排隊，也有不少媽祖信徒驚喜巧遇總統，紛紛拿出手機隔著人群拍照，人潮塞爆拱天宮前巷道。

白沙屯拱天宮媽祖香火鼎盛，今天農曆大年初四，天氣轉為乾冷，不少民眾利用年假前往參拜祈福。總統蔡英文下午由內政部長徐國勇、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、苗栗縣長徐耀昌等人陪同前往參拜，一下車即受到大批民眾熱情高喊「總統好」、「總統新年快樂」，總統也頻頻拱手拜年或揮手向人群致意。

總統進入拱天宮大殿向媽祖持香參拜、行三獻禮，隨後在廟前發放印有「攜手同心 臺灣前進」的新春福袋，民眾大排長龍加上絡繹不絕香客，將拱天宮前巷道擠得水洩不通。

廟方司儀頻頻提醒民眾為防疫需求「拱手不握手」也不簽名、合影，民眾都相當配合，有人更是滿臉笑意向總統豎起大拇指喊「讚！」

排在隊伍最前方的是來自台中市的陳姓男子，第一次領蔡總統的春節紅包，上午9時許就到場排隊。他說，結婚時有來拜過白沙屯媽祖，今天算是還願，也祈求媽祖能夠繼續保佑身體健康、國家富強。

總統在拱天宮停留約40分鐘，發放逾千個新春福袋，排隊領取民眾中，有的全家扶老攜幼，也有人帶著毛小孩同行，一名男子儘管肢體不便，仍騎著改裝電動車到場。

一名女子利用春節假期與友人從台北南下參拜白沙屯媽祖，巧遇總統在廟前發福袋，直呼「驚喜」，儘管不能與總統合影，仍拿起手機、隔著人群拍照記錄下這特別時刻。（編輯：吳協昌）1090128

總統蔡英文28日大年初四下午到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參香並發放福袋，受到大批民眾熱情歡迎，一名男子肢體不便，仍騎著電動車到場領取。中央社記者管瑞平攝109年1月28日

總統蔡英文28日到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參香並發放福袋，有人早早到場排隊，也有不少媽祖信徒驚喜巧遇總統，紛紛拿出手機隔著人群拍照，人潮塞爆拱天宮前巷道。中央社記者管瑞平攝109年1月28日