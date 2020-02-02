中國限縮簽證 史瓦帝尼重申支持台史邦誼

（中央社記者顧荃台北2日電）中國限縮友邦史瓦帝尼簽證以報復史國維持台史邦交，外交部今天表示，史國雖面對中國壓力，但仍堅定支持台史邦誼；對於中國赤裸裸以政治手段粗暴干預他國，予以嚴厲譴責與唾棄。

有民眾向中央社提供一份中華人民共和國駐南非大使館的新聞稿，該新聞稿表示，自1月10日起，史瓦帝尼人民僅能在中國駐南非大使館申請前往中國的簽證，這是因為史瓦帝尼拒絕承認一個中國原則，並和「中國台灣」維持所謂的「外交關係」。

對此，外交部發言人歐江安表示，中國近期透過限縮簽證核發的手段，報復非洲友邦史瓦帝尼王國與台灣維持邦交，駐史國大使館已充分掌握相關情資，並與史國總理及外長等高層保持密切聯繫，多次深入交換意見。

歐江安表示，史國政府再度重申雖面對中國壓力，但仍堅定支持深化台史邦誼。對於史瓦帝尼無畏中國無理打壓，堅定維護兩國外交關係，中華民國台灣政府表達由衷謝忱與最高敬意；對於中國政府赤裸裸以政治手段粗暴干預他國的經濟活動，外交部予以嚴厲譴責與唾棄。

歐江安說，長期以來，中國政府不斷以商逼政，企圖誘拉史國外交轉向，惟未能得逞。此次中方更變本加厲，歧視性限縮史國人民申請赴中國簽證，並從中作梗史國進出口貿易，影響史國民生需求。不但嚴重違反人員自由交流及貨物流通的國際貿易規則，更凸顯一個超級強權為了達到施壓台灣的政治目的，不惜對一個非洲友邦的普通企業人士橫蠻施加不當壓力。外交部對中國在國際間的霸凌行徑予以強烈譴責，並將力挺史國捍衛國家尊嚴。

歐江安指出，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，中國曾多次公開喊話，盼史國出席「中非合作論壇」。在史國政府明白表達不出席上述論壇及堅決維護與邦誼後，中國立即宣布限縮史國簽證等系列報復措施。

她說，中國政權醜陋的本質及卑劣的打壓手段令人不齒，也註定遭到國際輿論的撻伐。例如，史國當地主流媒體「史瓦帝尼時報」的社論提及，「中非合作論壇」雖提供鉅額貸款挹注大型建設計畫，但是許多非洲國家，如馬拉威及辛巴威等，也因此陷入中國的「債務陷阱」，因此呼籲史國政府必須高度警覺中國華而不實的承諾。（編輯：黃國倫）1090202