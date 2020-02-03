江啟臣：要有魄力貫徹黨紀 列入立委提名考評

（中央社記者范正祥台北3日電）參與國民黨主席選舉的立委江啟臣今天表示，黨紀無法貫徹是國民黨一直以來的問題，他認為提名權是牽制方式，未來黨決定祭出黨紀的事項，若有立委違反，黨主席最後要有魄力，不提名就不提名。

江啟臣接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚提問，立法院1日選舉新任正、副院長，國民黨團雖有38席，但推派的正、副院長人選賴士葆和楊瓊瓔都只拿36票。如果江啟臣當選國民黨主席，要怎樣讓國民黨團在立法院不一樣？

江啟臣表示，國民黨黨紀從上到下、從過去到現在，一直是個問題。他在擔任黨團幹部時，包括甲級動員就常常遇到困難，這和國民黨的文化也有關，每個人都把黨團幹部當作「服務」而不是真的「領導」，國民黨改革對此應該痛定思痛。

他說，黨紀貫徹第一。但是黨紀拿什麼貫徹？這在將來黨務改造必須慎重檢討，黨紀訂出後不能違反，若有立委違反，黨主席最後要有魄力，不提名就不提名。

主持人再問，這次立法院正、副院長選舉，國民黨「跑票」的立委應該處理嗎？

江啟臣答覆，除非能夠查得出來，現在不記名投票，根本沒有辦法去查。但是可以很確定的一件事情，「不是跑票投給特定另外一組或其他組候選人」，顯然是「投錯票」。

不過，江啟臣說，「投錯票也是一種錯誤」。他認為，將來在黨團立委職權行使上要作規範、要作考評，而且考評一定要落實，不管是區域立委或不分區立委。否則大家都沒有辦法把這個黨看成是一個紀律嚴明的軍隊，這是最大的問題。

江啟臣認為，違反黨紀者，應該扣分，列入紀錄；下一屆能不能被提名，不管是選舉區域或不分區的提名，「提名權是某種程度上最可能去牽制到的」。（編輯：紀淑芳）1090203