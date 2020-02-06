返台包機爆爭議 邱顯智：若有證據應告發徐正文

（中央社記者郭建伸台北6日電）首批武漢台商返台包機爆發爭議，外界把矛頭指向湖北台灣同胞返台救援會長徐正文。時力黨團總召邱顯智說，非法入境恐違反兩岸人民關係條例，主管機關若掌握證據，應該要依刑事訴訟法告發徐正文。

邱顯智偕立委王婉諭、基隆市議員陳薇仲今天舉行記者會。談及首批武漢返台包機抵台後發現多名非國人，且有1名確診武漢肺炎病患，邱顯智指出，站在律師角度，返台包機名單出現確診病患是相當嚴重的事情。

他說，如果用非法方式，讓不該入境台灣的人入境台灣，這可能觸及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第15條規定，依規定要處1年以上7年以下有期徒刑。

邱顯智指出，若相關主管機關掌握證據，應該要依據刑事訴訟法，對徐正文依法告發。他呼籲，返台包機問題離譜點在於，本來應該要及時回到台灣的人，卻沒辦法回到台灣，這點讓國人不能接受。

另外，郵輪世界夢號及鑽石公主號都傳出旅客感染武漢肺炎，其中鑽石公主號在1月31日停靠基隆港，有2694人入境。邱顯智說，中央流行疫情指揮中心應儘速比對確診旅客，並提供給地方防疫機構相關行蹤進行消毒，填補防疫死角。

王婉諭指出，郵輪的出入境跟防疫相對飛機來得簡易，盼疾管署能夠有郵輪疫情的完整資訊，減少民眾擔憂。

陳薇仲指出，基隆市府從2019年就宣稱郵輪旅客可能超過百萬人次，而郵輪也是基隆觀光重點，但基隆市府沒有辦法掌握旅客確切行蹤，只能透過消極手段，在接駁巴士宣導旅客勤洗手。

她強調，市府團隊雖有配合中央防疫努力，但因為沒有官方統一的說法，市民會自己找新聞，對疫情內容東拼西湊，反而陷入恐慌，呼籲官方也要有統一揭露的方式。（編輯：楊凱翔）1090206