若違反黨團決議 林為洲：增加停權扣點制度

（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨立法院團總召林為洲今天說，未來黨團成員若是未遵循黨團決議，除罰款外，將增加停權、扣點制度，扣點將會影響到黨籍立委在選擇委員會時的資格，甚至會影響擔任召委的資格。

國民黨團日前因立法院正副院長選舉，出現投錯票的狀況，引發些許爭議，甚至也傳出黨團內部青壯派與非青壯派之間的鬥爭等傳聞。

國民黨團今天召開黨團大會，林為洲在會前表示，現在有各種傳言，而事實就是票沒開出來，他也強調，黨團成員應支持黨團所提出的人選，不論喜歡或不喜歡，因此會在黨團大會上討論。

會後，林為洲向媒體表示，討論的結果，未來針對不遵循黨團決議的成員，將增加處罰的力道，他解釋，以前針對不遵守黨團決議的成員，僅以罰款懲罰，一次新台幣1萬元，一天最高罰5萬，包括甲動表決未出席、未遵循黨團決議等，而未來將加入停權以及扣點制度。

在扣點制度方面，林為洲說，國民黨立委在選擇委員會時，是點數制，誰點數高就有優先選擇權，未來扣點制度實施後，下次選委員會時，就可能會受到影響，且不能去爭取擔任召委；至於停權，就會使成員不能當召委或黨職幹部，他認為這樣會比較有約束力。

林為洲也表示，外傳青壯派與非青壯派之間出現鬥爭，對國民黨的形象很傷，因此一定要要貫徹黨紀，清除這樣的印象；他還強調，黨團內沒有所謂的鬥爭，大家都是在為黨的發展與人民的福祉努力。（編輯：林孟汝）1090206