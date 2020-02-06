伍錦霖：考試院監督考銓業務是憲法職責

（中央社記者游凱翔台北6日電）行政院日前發函相關機關，表示不再參與考試院會。考試院長伍錦霖今天說，考試院對各機關考銓業務監督是憲法賦予的職責，「不會因相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，而有所改變」，並籲五權分治、相互尊重。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）2日指出，立法院去年修正通過考試院組織法，行政院是依照立法院的附帶決議作為，並非主動發函；行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮表示，未來雖然不會每次考試院會都常態性列席，但如果有重要考銓業務邀請參加，還是會應邀列席。

考試院上午舉行院會，蘇俊榮也出席並提出報告。考試院表示，蘇俊榮在會中指出，行政院一向尊重立法院的決議，人事總處依「人事總處組織法」規定，未來考試院舉行有關考銓業務會議，人事總處都會派員出席，並表達「政府是一體的」，認為行政、考試兩院和諧至關重要。

伍錦霖對此表示，考試院對於各機關的考銓業務的監督，是憲法賦予的職責，「不會因為相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，而有所改變。」

伍錦霖指出，在五權憲政政府體制下，各院彼此之間依據中華民國憲法及其增修條文的規範，相互尊重各自的憲定職掌，這應是憲政運作多年來，各憲定機關首長及其成員普遍的共識與默契。

伍錦霖說，考試院為國家最高考試機關，掌理公務人員考銓等事項，這是憲法賦予考試院的職掌，他身為院長，有責任也有義務堅守及善盡憲法所託付的職責。

他強調，考試院對於各機關執行考銓業務時，對其所具有的合法及妥適性監督權限的依據都有憑據，這些監督權限並不會因為相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，而有所改變。

伍錦霖說，文官制度的健全與否，固然是考試院責無旁貸的憲定職責，但基於政府一體，他呼籲並期盼各憲定機關，都能本於五權分治，平等相維、相互尊重的原則，秉持宏觀的氣度，為建立更穩健及中立的文官制度共同努力，這才是國家及全民之福。（編輯：蘇志宗）1090206