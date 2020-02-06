游錫堃首次接見外賓 盼奧地利挺台參與國際組織

立法院長游錫堃（右）6日接見奧地利國會外交委員會副主席羅帕卡（Reinhold Lopatka）（左）一行，這也是他就任立法院長後第一個接見的國會議員團外賓。（摘自游錫堃臉書）中央社記者范正祥傳真 109年2月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）立法院長游錫堃今天接見奧地利國會外交委員會副主席羅帕卡（Reinhold Lopatka）一行，這也是他就任立法院長後第一個接見的國會議員團外賓。

游錫堃在臉書發文表示，國會外交，非常歡迎羅帕卡一行來到台灣。

席間羅帕卡對於台灣的女性立委占比高達41%覺得很新奇驚訝，游錫堃回答，「不僅我們的國家元首是女性，過去我們也曾選出女性的副總統。」

另外，關於近期武漢肺炎肆虐，奧地利方面也很關心台灣，游錫堃表示，他向對方強調：「防疫視同作戰，在第一線的防疫人員都非常辛苦，我對於他們的敬業表示大力肯定，也希望疫情能夠趕緊趨緩。」

游錫堃表示，就任立法院長後首次接見外賓，與羅帕卡一行相談甚歡，獲益良多，最後期盼與台灣共享人道、民主及人權理念的奧地利，能夠支持台灣積極參與國際各項組織與活動。（編輯：林興盟）1090206