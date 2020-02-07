拜會時力民眾黨謝票 游錫堃：不會偏袒民進黨

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北7日電）立法院長游錫堃今天拜會時代力量立法院黨團時說，他會保持議事中立，但會盡全力維護時力在政黨協商或國會裡面的權益，讓他們的理念可以伸張，「雖然我是民進黨，也不會偏袒民進黨」。

游錫堃下午在立法院秘書長林志嘉的陪同下，依序拜會台灣民眾黨立法院黨團、時代力量立法院黨團。不過就在拜會民眾黨團時，游錫堃當著5位立委面前，一時口誤說成「今天特別來看看時力黨」，但在幕僚提醒後，隨即改口致歉，表示是一時太過緊張。

游錫堃說，今天是來向民眾黨立委謝票，讓他能順利當選立法院長；民眾黨是國內第三大黨，且黨主席柯文哲是首都市長，未來一定會替立法院帶來許多好的意見跟法案。

民眾黨團今天與游錫堃進行約30分鐘的閉門會議，民眾黨團總召賴香伶於會後表示，游錫堃提到14日將進行黨團協商開議日期，民眾黨團希望是18日；關於投票權下修到18歲，民眾黨團將提出「一憲二法」修正案，游錫堃相當支持，黨團也希望新國會能在這會期推動。

而時代力量黨團與游錫堃進行半個多小時的閉門會議後，對外說明討論狀況。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，雖然游錫堃很客氣地說今天是來謝票，但說實在話，「是我們要跟這位民主前輩多學習」，而時力黨團也向游院長、林志嘉提出時力向來的主張，包括國會改革、國會聽證調查權、公民權下修到18歲等案。

邱顯智表示，游錫堃也分享過去在當省議員時期的狀況，當時連組成一個黨團都沒辦法，相信游院長走過這麼多民主奮鬥的經歷，一定能夠理解，時力這個本土小黨在台灣社會的重要性，也希望游院長在議事主持中立的情況下，幫助時力通過包括礦業法、國會改革等重要關鍵法案。

邱顯智被媒體問到，希望何時可以開議；他說，游錫堃將在14日召集朝野協商，就黨團的立場，當然希望越快越好，而最快就是18日。

游錫堃則說，時力是一個非常有理想性的政黨，希望推動國會改革，尤其對18歲公民權非常重視，而他之前來拜會的時候，就知道他們很重視，「所以我在我的就職演講裡面，有呼應他們所關心的議題。」

游錫堃指出，這些議題都是當前社會各界所關心的，時力雖然在國會裡算是小黨，但是充滿活力、理想；院長基於議事中立，當然他會保持很中立，但如何讓時力在政黨協商或國會裡面，讓他們的理念可以伸張，他會盡全力維護其權益。

游錫堃最後提到，當院長也不能偏袒，「雖然我是民進黨，也不會偏袒民進黨」，基本上該維護議事中立或者讓整個會議順利進行，他會盡最大的努力。（編輯：蘇龍麒）1090207