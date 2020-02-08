是否加入綠黨團 林昶佐：先維持無黨方式運作

（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院長游錫堃將於14日召集朝野協商，討論開議日期，而與綠營友好的無黨籍立委林昶佐，外界關注他是否加入民進黨團運作；林昶佐說，目前先維持無黨的方式運作，未來碰到敏感、重大議題時，再來考慮。

太陽花學運後，林昶佐成為時代力量創黨黨員，投入2016年第9屆中正萬華區立委選舉，打敗國民黨老將林郁方，而他在去年8月退黨後，以無黨籍身分投入2020年立委選戰，再度打敗林郁方，順利連任。

選舉過程中，林昶佐與前立委洪慈庸、台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委賴品妤、參選台北市立委失利的吳怡農，都是跨黨派聯盟「前線」成員，而包括總統蔡英文、準副總統賴清德等民進黨重量級人士，都曾為他們站台輔選。

林昶佐接受中央社記者訪問時指出，目前還是會先維持無黨的方式，因為他在上一個任期的後面1、2年，很多提案是用個人方式提案，也沒有透過時力黨團。

林昶佐表示，未來會跟一些友好的立委一起運作，包括賴品妤、陳柏惟等，大家還是維持像選戰過程的友好關係。等到年中的時候，屆時有比較多黨團協商，遇到比較敏感性、重大議題時，再來看有沒有必要加入黨團運作。

至於陳柏惟，他曾在公開受訪時表示，目前沒有打算加入民進黨團運作，未來會再評估，也強調他在立法院的決策會跟台灣基進充分討論。

陳柏惟接受中央社記者訪問時進一步指出，「這個時候不會」，而他的支持者們，有些並不是那麼了解國會在幹嘛，因此希望由淺入深、慢慢的把過程揭露給大家，未來會不會有重大到要想辦法拚進一個黨團的議題，然後再來做發言或協商，未來再看。（編輯：楊凱翔）1090208