小三通暫停 陳玉珍籲政府協助業者體質調整

因應中國大陸武漢肺炎疫情延燒，10日起暫停小三通客船往來。金門縣選出的國民黨立委陳玉珍（右）表示，支持防疫，但也擔心幾個月內金門相關產業景氣蕭條，建議政府協助各行業者進行體質調整。中央社記者范正祥攝 109年2月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）因應中國大陸武漢肺炎疫情延燒，今天起暫停小三通客船往來。金門縣選出的國民黨立委陳玉珍表示，支持防疫，但也擔心幾個月內金門相關產業景氣蕭條，建議政府協助各行業者進行體質調整。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，公布黨團所提「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案」，陳玉珍與會。

陳玉珍指出，這次武漢肺炎疫情來勢洶洶，對全國經濟和各地相關產業的影響，包括對金門的影響，一定比過往的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）衝擊還大。

陳玉珍認為，關於防疫相關作為，「行政院現在的動作也不慢」，但她憂心，如果以政府現在的做法，是動用第二預備金或公務預算，恐會排擠到其他公務預算，而且第二預備金的數額也是不足的，沒有辦法應付即將來臨的經濟衝擊。

她表示，支持制定紓困條例安定民心並因應對經濟衝擊，也呼籲朝野各黨團，尤其民進黨、行政院趕快提出對案。

談及因應防疫，暫停小三通對金門相關產業的衝擊，陳玉珍說，金門今天開始小三通暫停，所以金門「各產業完全歸零」。

她指出，譬如計程車業者基本上就沒有收入了，包括旅遊、民宿、航空業在內，所有從事小三通的相關行業都受到很大影響。

陳玉珍表示，擔心幾個月內金門景氣蕭條，建議政府協助各行業者進行體質調整，協助各行業，甚至作教育訓練，等待景氣回春時，可以有機會馬上迎接復甦。（編輯：紀淑芳）1090210