唐鳳訪美國華府 分享對抗假訊息及開放政府經驗

（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）行政院政務委員唐鳳昨日抵達華府訪問，預計將拜訪美國智庫、行政官員及國會議員。唐鳳今天表示，此行主要是在台灣大選後，與美方檢視假訊息應對方式效用，並分享台灣開放政府經驗。

受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請，政務委員唐鳳10日抵達華府，展開5天訪問。據了解，唐鳳這趟行程除了拜訪智庫外，也將會晤美國行政官員及國會議員。

唐鳳今天上午在CSIS以「對抗中共干預，透過開放政府增強民主」為題，分享台灣對抗虛假訊息經驗，並舉台灣大選及新型冠狀病毒（COVID-19）相關假訊息為例。唐鳳表示，不論是共機繞台或是假訊息戰，目的都是在製造社會不和諧，這種作為顯示北京本身的不安全感。

唐鳳場邊受訪表示，這次華府訪問一部分，是要與曾共同合辦「美台科技挑戰賽」（Tech Challenge）及全球合作暨訓練架構（GCTF）活動的單位，在台灣大選後探討哪些對應假訊息方式有效，哪些需要再增進。

唐鳳指出，另一部分則是要分享台灣開放政府經驗，讓外界知道如何透過大眾參與，讓假訊息無法見縫插針，並讓民眾認為民主是個大家可以一起增進的東西，而非只是一系列的「固定儀式」。

不過，對於計劃拜訪哪些美國行政部門，唐鳳則選擇低調不願透露。

談及北京假訊息戰，與會的CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國假訊息戰有4大目的，分別在於分化台灣社會及破壞台灣民主、支持親中候選人、破壞不支持九二共識的台灣政府合法性，及製造心理壓力讓台灣民眾認為，支持統一是他們最好的選項。

葛來儀指出，中國這些目的與美國利益相違背，而台灣除了遭受來自中國的網攻，也被中共當成試驗場，測試其竊取貿易機密、智慧財產權及珍貴數據的方法及技術，以用來攻擊其他國家。

葛來儀強調：「當台灣能保護自身，並分享中共網路、影響力行動的相關知識時，所有民主政體都能受益。」她建議，台美未來應在相關領域有更緊密合作，以增強雙方民主，抵抗外部威脅。（編輯：陳政一）1090212