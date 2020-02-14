國民黨改革 郝龍斌：杜絕買辦文化撕掉親中標籤

國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌14日在台北接受飛碟電台專訪，暢談參選黨主席的理念及對黨務改革的想法。中央社記者張皓安攝 109年2月14日

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，國民黨一定要杜絕買辦文化，撕掉親中、又老又紅的標籤，否則未來沒有發展的空間；但若有人因此不願意支持他，國民黨也沒希望了，他相信這件事不會發生。

郝龍斌上午接受廣播專訪時表示，國民黨親中形象，主要就是有些人為了個人利益，對大陸卑躬屈膝，未來他擔任黨主席，會規定一定層級以上的政治人物不該跟大陸有經濟往來，這應該成為黨內最基本的共識，並嚴格執行。

他也坦言，要改變國民黨買辦文化不容易，也要不怕得罪人，但若不改，國民黨沒辦法生存發展，又老又紅的標籤一定要撕掉。

媒體詢問，要撕去親中標籤，未來黨主席是否還能與中國領導人見面，高雄市長韓國瑜進中聯辦是否該被禁止。

郝龍斌說，見大陸領導人不是問題，進中聯辦也不是問題，而是要在對等、尊嚴的前提下進行。

郝龍斌日前拋出對岸若不承認中華民國，可考慮終止三通，引發議論。郝龍斌說，他不是兩個中國論，而是希望大陸正視中華民國存在事實，過去兩岸互不否認，現在希望兩岸「尊重」對方存在事實。

談及兩岸關係定位，郝龍斌說，依照憲法，中華民國主權及於中國大陸，除非修憲，否則「憲法一中」就是國民黨的原則，兩岸同屬一中，但各自表述。

郝龍斌說，從國民黨的角度，目前兩岸是分治、分裂的狀況，未來將朝向統一方向，但沒有時程，要兩岸人民都能接受，且在兩岸各方面條件相近時，再來思考未來怎麼走，但他相信，大陸經濟自由化，未來政治一定會民主化。

針對國民黨九二共識論述是否調整，郝龍斌說，在捍衛中華民國、反對台獨核心理念不變的前提下，黨內可以透過辯論凝聚共識，但絕不可能拋棄核心理念。

郝龍斌也再次強調，他將會無私無我、專心專職的擔任黨主席，且不會作為下一個政治職務的跳板，過去黨主席掌握黨權多半都是為了選總統，其他人就不願意合作。

主持人追問，目前對手、立委江啟臣看來也沒有要參選總統，郝龍斌說，那江啟臣也可以公開承諾不把黨主席當跳板。

外傳前主席連戰、吳敦義系統以及部分地方派系都力挺江啟臣，郝龍斌說，這些都是傳言，他會全力爭取支持他改革的人。

談及目前武漢肺炎疫情蔓延，郝龍斌認為，疫情是兩岸拓展關係好的開始，盼大陸能多一點善意，提供在陸台胞、台商更好的照顧，也不要對陸委會送出的訊息已讀不回，用飛機載人回台，比用飛機繞台好多了。

因應2019年冠狀病毒疾病，行政院會擬推20億夜市餐廳商圈抵用券，刺激消費。郝龍斌說，中央最重要還是趕快把疫情控制住，發放抵用券民眾會很高興，但無法消除心中的恐懼。（編輯：蘇志宗）1090214