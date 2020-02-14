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台官員赴美能秀國旗 外交部肯定美參議員提案

最新更新：2020/02/14 12:59

（中央社記者陳韻聿台北14日電）美國參議員克魯茲13日推出法案，以期台灣外交和軍事人員能在美國領土展示國旗、著制服。外交部表示，感謝美國會議員鼓勵行政部門放寬不合時宜的台美交往限制。

外交部發言人歐江安指出，美國國會長期透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場，外交部感謝議員採取各項友台作為、鼓勵行政部門放寬不合時宜的台美交往限制。

歐江安說，台灣政府未來也將持續以務實態度與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）所推出法案為「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令。法案內容指出，美方應准許執行公務的台灣外交和軍事人員在美國領土展示國旗、著制服。另外有8位共和黨籍參議員也連署此法案。

克魯茲透過新聞稿表示，期盼藉此法案推翻美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在中共要求下於2015年頒布的機密備忘錄，備忘錄不僅禁止台灣展示國旗，也讓國務院及國防部無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣。（編輯：楊凱翔）1090214

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