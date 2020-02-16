WHO將台灣列中國疫區 歐洲105名議員要求更正

歐洲跨國國會友台小組組成的「福爾摩沙俱樂部」致函譚德塞，對於台灣遭錯列於中國疫區項下，且無法完整參與WHO各項會議與機制表達嚴正關切，並要求更正。圖為「福爾摩沙俱樂部」2019年10月在布魯塞爾成立。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年10月17日

（中央社記者陳韻聿台北16日電）世界衛生組織（WHO）將台灣錯列於中國疫區項下。外交部表示，近日共有歐洲跨10國105名友台國會議員陸續聯名或個別致函WHO秘書長譚德塞要求更正、並呼籲儘速邀請台灣參與今年的WHA。

WHO的武漢肺炎相關報告將台灣納入中國疫區，導致義大利中斷台義直航班機、菲律賓日前曾短暫將台灣納入旅行禁令適用範圍等有損台灣民眾權益情事。台灣政府和民間一再呼籲WHO正視台灣疫情控制得當、防疫資訊公開透明等明顯不同於中國大陸疫區的事實，要求WHO更正不當列示。

外交部指出，對於台灣的訴求，歐洲包括捷克、立陶宛、愛沙尼亞、德國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、斯洛伐克、匈牙利及西班牙等10個國家，共計105名跨黨派友台國會議員異地響應，近日陸續聯名或個別致函譚德塞，對WHO的錯誤列示表達嚴正關切並要求更正，也呼籲WHO盡速邀請台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。

另外，外交部指出，蘇格蘭議會友台小組主席等7名跨黨派議員也在議會提出友台動議，支持台灣以觀察員身分參與WHO會議。

隨著武漢肺炎疫情全球蔓延，歐洲「挺台」力道也有增強趨勢。除了近日的歐洲10國105名議員，之前的義大利、英國、拉脫維亞及葡萄牙等國議員，以及由歐洲跨國國會友台小組組成的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）皆陸續致函譚德塞，對於台灣遭錯列於中國疫區項下，且無法完整參與WHO各項會議與機制表達嚴正關切，並要求更正。

外交部表示，除了誠摯感謝歐洲友人，台灣也將持續深化國際合作，致力開拓參與WHO的空間，使全球防疫無漏洞。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：蘇志宗）1090216