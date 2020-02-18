敬鵬大火釀死被糾正 桃市府指配合改進落實安檢

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）監察院今天針對民國107年間發生的平鎮區敬鵬公司工廠大火案，糾正桃園市政府。桃市府晚間發布聲明指出，已針對相關改進事項提出後續作為，並配合管理單位落實各項安檢制度。

聲明中，桃園市消防局長謝呂泉表示，第一梯次救災人員到達現場時，雖發現有數個入口，但因廠方人員告知疑有人員尚未逃出，又無法提供明確位置，直至廠方張姓工程師在三廠5樓初期滅火失敗，退至一樓，才引導7名消防人員由三廠進入救災。

針對監委提出指揮官未及時通知，導致7名消防員無法及時撤離。謝呂泉說，初期指揮官在發現5樓燃燒狀況，已用無線電通報隊員提高警覺，在頂樓火勢自風管向下延燒時，現場指揮官也立即下達全員撤退指令共15次，全案均有通聯紀錄可以追溯。

有關監委所提建議改進事項，謝呂泉指出，消防局除規劃於108至111年推動無線電數位化，提升無線電通訊品質，也更積極採取各項措施，包括充實救災人力與裝備，加強外勤人員火場安全訓練，著重入室安全管制、危害辨識及火場生存技能。

桃園市消防局也針對市內4300家高危險特定場所建立責任區制度，讓消防人員熟悉場所動線、危險因子及關係人聯繫方式。

聲明中，針對風管使用易燃材質一事，桃園市建築管理處長邱英哲表示，因工廠生產線的排氣風管與建築法所稱的「中央系統空氣調節設備」有別，所以工廠外牆附掛的製程相關管線、機具，並非當時法規管理範疇，未來將配合相關規範納入工廠安全管理。

邱英哲說，建管處在108年度也已召開8場宣導會，共輔導939家次，並針對公共安全檢查簽證申報的項目，包括防火間隔、外牆開口等，列入重點檢查項目。

聲明中，對於外國移工檢查訪視部分，桃園市勞動局長陳靜航表示，敬鵬案發當時，個案移工宿舍在平鎮區有4處、蘆竹區有5處，共計9處，勞動局依雇主聘僱外國人許可及管理辦法，以每6個月訪視一次為原則。

陳靜航指出，敬鵬公司平鎮二廠在104年至106年沒有就業服務法裁罰紀錄，勞動局在105年8月曾訪視平鎮二廠宿舍，也在106年至107年訪視平鎮區其它宿舍2次，105年至107年則分別訪視蘆竹區宿舍5次。

陳靜航說，勞動局已爭取勞動部補助9名訪視員，並於108年初補實，目前共有43名訪視員，並依勞動部規定外國人入國通報訪視案件應於3個月內完成，相關作業都確實依照規定辦理訪視作業。（編輯：戴光育）1090218