公督盟拜會游錫堃 盼充實國會頻道內容

（中央社記者范正祥台北19日電）立法院長游錫堃今天接見公民監督國會聯盟時表示，將繼續深化人民的國會、專業的國會、透明的國會，他也希望立法院站在民主政治戰略高度，進一步推動國家改革。公督盟則提出，國會頻道累計已有2億人次收看，盼能進一步充實內容。

公督盟理事長吳鯤魯率領理監事到立法院拜會游錫堃，會後共同接受媒體聯訪。

游錫堃表示，公督盟此行除了禮貌性拜訪之外，最主要提到委員會專業化、完備人事同意權、預算希望能在法定時間會期內結束，還有包括助理的立法等。

他說，公督盟提出的訴求都非常好，可以作為立法院未來推動院務的重要參考。

游錫堃指出，關於透明國會，公督盟提到國會頻道2.0版，他已交給立法院秘書長林志嘉研究。

吳鯤魯說，此行拜會是恭賀游錫堃就職，也持續公督盟長期以來要求國會改革的任務與理想。

談及與游錫堃晤談情形，吳鯤魯表示，照立法院的講法，國會頻道累計已經有2億人次收看。

吳鯤魯指出，國會頻道在很多時候是海外遊子抒發鄉愁與理解國內公共事務的管道，不單單是在公共頻道，在網路也可以直接觀看，希望能夠進一步充實內容。

吳鯤魯表示，公督盟長期堅信，「沒有好的國會，就不會有好的國家」，所以會朝此目標持續監督與努力。（編輯：楊玫寧）1090219