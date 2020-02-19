泛綠批質詢侮辱台灣 吳斯懷：不在意情緒反應

（中央社記者劉冠廷台北19日電）立法院21日開議，國民黨立委吳斯懷首度書面質詢，內容包括兩岸關係等議題，但引起台灣基進陳柏惟等綠營立委，在臉書批評侮辱台灣。吳斯懷表示，不需要回應這些情緒性的反應，他只是問政府，「真的準備好要戰爭嗎？」

根據台灣基進立委陳柏惟等人臉書公布的吳斯懷書面質詢內容指出，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」、「本席嚴肅質疑蔡政府『我們真的準備好了嗎？』特向行政院提出質詢。」

陳柏惟批評吳斯懷新會期第一次書面質詢，就提出如此荒腔走板的內容，是否一心想做中共傳聲筒馬前卒，那又有什麼資格對台灣國家定位說三道四，「沒有下架吳斯懷，吳斯懷就準備下架台灣」。

陳柏惟說，他要繼續推動 「境外代理人法」 立法以及國安機制的完備，以避免出現更多的吳斯懷。

包括無黨籍立委林昶佐、民進黨籍立委范雲等人也都在臉書分享吳斯懷的質詢稿，並批評他的質詢內容，不是意識形態掛帥譴責台獨，就是充滿自我矛盾。

對此，吳斯懷表示，不同陣營有不同的看法，不需要在意不同的意識形態，不需要回應這些情緒性的反應，他只是問政府，「真的準備好要戰爭嗎？」

吳斯懷說，他希望的是兩岸能夠對話、和平穩定，書面質詢稿中已經把意思清楚表達了。（編輯：林興盟）1090219