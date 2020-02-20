接見薛瑞福 總統：感謝協助F-16V軍售案

總統蔡英文（右）20日上午在總統府接見「2049計畫研究所」主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（左），感謝薛瑞福致力提升台美安全關係，以及對台灣民主自由和安全的支持與貢獻。中央社記者張皓安攝 109年2月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，感謝薛瑞福協助F-16V軍售案；也感謝美方對於台灣參與WHO的支持，強調政治不應凌駕專業，台灣不應被排除在各種對話中。

總統蔡英文上午接見華府智庫「2049計畫研究所（Project 2049 Institute）」主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），歡迎薛瑞福到訪也感謝薛瑞福將台灣當成卸下公職後訪問的第一站。

總統表示，薛瑞福擔任美國國防部印太安全事務助理部長期間，致力於提升台美安全關係，特別是協助F-16V戰機的軍售案，也非常重視台灣在印太地區的角色與地位，特別感謝薛瑞福對於台灣民主自由與安全的支持與貢獻。

總統說，上個月總統大選，台灣人民再一次展現對民主價值的堅持，未來會持續強化民主防禦機制，也希望與美國等理念相同的國家緊密合作，為印太地區和平穩定與繁榮努力。

她表示，近來因武漢肺炎的關係對全球公共衛生與經濟產業都造成嚴重的衝擊，也引起國際的關注，總統強調台灣是國際社會的一員，疫病沒有國界任何的破口不僅是衛生人權的問題，也會是全球產業鏈的問題。

總統表示，這段時間以來非常感謝美國政府、國會與人民對台灣參與WHO（世界衛生組織）的支持與協助，我們始終認為政治不應該凌駕專業，無論是防疫經驗、醫療能力甚至對整個區域的和平穩定與繁榮，台灣都有能力也有意願對國際社會作出更多的貢獻，不應該因政治理由被排除在各種對話中。

總統說，這段時間以來也與美國各領域強化夥伴的關係，包括加強國防軍事交流以及推動台美雙邊貿易協定提升經濟合作的關係，一起創造雙贏也確保印太區域的和平穩定及繁榮，非常期待薛瑞福給台灣最大的支持，提供台灣寶貴的建議，共同為台美關係的發展來努力。（編輯：蘇志宗）1090220