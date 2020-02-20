環團贈新科立委火大米 盼正視農地違章工廠問題

地球公民基金會、消防員工作權益促進會20日上午在立法院大門舉行「農地違章工廠火大米 新科立委火大禮」記者會，要求立委、政府官員正視農地違章工廠大火頻傳所造成的空氣、食安與人民健康風險，並提出相關配套措施。中央社記者謝佳璋攝 109年2月20日

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院明天開議，地球公民基金會將去年8月彰化一家農地違章工廠發生大火後，落塵與消防廢水污染鄰近農田的稻米，製成「火大米」送給新科立委，盼立委能正視違章工廠大火頻傳問題。

第10屆立法院將在21日開議，地球公民基金會、消防員工作權益促進會上午在立法院外舉行記者會時指出，2019年8月彰化埔心一家橡膠違章工廠發生大火，濃煙粉塵夾帶硫化物、戴奧辛，火災落塵跟搶救廢水流入周邊農田。

地球公民基金會指出，居民擔心違章工廠鄰近的稻米會販售給自助餐店或成為學校營養午餐的食材，因此研究專員與居民討論後，決定邀請民眾集資，將這些收成的稻米做成「火大米」，當作新科立委的禮物，要求立委正視違章工廠問題。

地球公民基金會山林組研究專員吳其融表示，在火災發生後曾訪談附近居民，居民關注周遭稻米如何處置，但因該農地重金屬未超標，主要風險是來自大量落塵、硫化物，也非農藥殘留，因此不符合稻米銷毀原則。基金會才決定收購受影響最嚴重的一分半農地稻米，寄送給經濟部、彰化縣政府、立委及地方民代。

另一名山林組研究專員吳沅諭說，儘管大火沒有延燒農田，但落塵與消防搶救廢水流入鄰田，讓糧食作物暴露在污染中；而去年修法的工廠管理輔導法中，並沒提到工廠外部成本風險評估與救濟措施，導致農友求助無門，因此基金會再次要求，公民訴訟必須入法。

消防員工作權益促進會監事藍毓傑表示，違章鐵皮工廠對消防員來說就是未爆彈，要求經濟部、消防署等單位針對特定工廠應訂定防災計畫與配套措施，例如須加裝自動灑水、排煙設施、不可採連棟式鐵皮屋、檢視周邊消防水源與道路寬度是否足供救災單位使用等。

地球公民基金會與消防員工作權益促進會也提出共同訴求，要求違章工廠失火後，縣市政府應代位清除消防餘燼，避免污染鄰田，並向業者求償污染整治費用、受波及的鄰田稻米，應由政府以公糧價格收購、針對特定工廠應制定防災計畫與配套。（編輯：蘇志宗）1090220