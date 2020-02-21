台灣與聖露西亞邦誼獲美肯定 續推區域和平共榮

（中央社記者陳韻聿台北21日電）台灣友邦聖露西亞明天紀念獨立41週年，美國國務卿蓬佩奧提前發表聲明祝賀，並特別提及台灣。外交部說，感謝美方肯定台露關係，台美將持續合作推動拉美暨加勒比海，以及印太地區和平共榮。

位於加勒比海的聖露西亞1979年2月22日宣布獨立。蓬佩奧20日發表聲明，代表美國人民祝賀聖國人民。蓬佩奧在聲明中也提到，聖露西亞與台灣的夥伴關係顯示露國對人權、法治及民主原則的承諾。

對此，外交部發言人歐江安說，外交部感謝美方肯定台露關係，台美雙方在友邦有許多可以合作的議題，除有助友邦國家發展，也有助維持區域的繁榮與穩定。

歐江安指出，為彰顯對台露邦誼的重視，蔡總統已致函露國總督史納克（Emmanuel Neville Cenac），行政院長蘇貞昌則致函總理查士納（Allen Chastanet），外交部長吳釗燮也致函露國外長鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun），表達台灣政府與人民的祝賀之意。

歐江安強調，聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦，自2007年復交以來，雙方各項合作均進行順利，露國政府也長期堅定支持台灣參與國際組織和事務，兩國邦誼穩固友好。

歐江安表示，台灣將秉持踏實外交原則，持續與友邦推動互惠互利的合作計畫，另外也將與美國攜手合作，推動拉美暨加勒比海，以及印太地區的穩定、和平與繁榮，共創多贏。（編輯：黃國倫）1090221