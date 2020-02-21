鑽石公主號包機順利接運 外交部感謝日方協助

（中央社記者陳韻聿台北21日電）外交部今天表示，台灣派出的包機今天赴日本順利接運鑽石公主號郵輪上的19名國人乘客及1名先遣醫師，預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場，由衷感謝日本政府與台灣方面的協調合作。

外交部透過新聞稿表示，自鑽石公主號5日因出現武漢肺炎病例在橫濱港被隔離以來，外交部及駐日本代表處等館處持續密集與日本政府單位、船公司等進行多方聯繫，並提供船上台籍乘客協助。包括2名船員在內的24名郵輪台籍乘客，有5人經確診患武漢肺炎，已在日本送醫隔離治療，目前情況穩定且逐漸康復。

自19日隔離期滿後，經日方檢疫結果為陰性且無症狀者開始分批下船，其中台籍人士共19名皆已陸續下船。外交部配合中央流行疫情指揮中心規畫，在駐日代表處洽獲日方同意後，包機今天已赴日，順利接運19名國人及1名先遣醫師共計20人，預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場。

外交部表示，自鑽石公主號爆發疫情以來，持續與日方密切協調，駐日代表處及駐橫濱辦事處也持續與船上及住院的國人保持聯繫，並依需求請船公司轉交藥品和日常用品。對於日本政府在期間與台方人員的協調合作，以及協助照料在當地接受治療的5名台籍乘客，外交部表示由衷感謝。（編輯：林興盟）1090221