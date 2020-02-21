更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號包機接回20台人 檢疫流程一次看
生活

鑽石公主號包機接回20台人 檢疫流程一次看

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清
國際

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%
生活

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
韓國武漢肺炎出現第2例死亡個案
首頁 / 政治

鑽石公主號包機順利接運 外交部感謝日方協助

最新更新：2020/02/21 19:44

（中央社記者陳韻聿台北21日電）外交部今天表示，台灣派出的包機今天赴日本順利接運鑽石公主號郵輪上的19名國人乘客及1名先遣醫師，預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場，由衷感謝日本政府與台灣方面的協調合作。

外交部透過新聞稿表示，自鑽石公主號5日因出現武漢肺炎病例在橫濱港被隔離以來，外交部及駐日本代表處等館處持續密集與日本政府單位、船公司等進行多方聯繫，並提供船上台籍乘客協助。包括2名船員在內的24名郵輪台籍乘客，有5人經確診患武漢肺炎，已在日本送醫隔離治療，目前情況穩定且逐漸康復。

自19日隔離期滿後，經日方檢疫結果為陰性且無症狀者開始分批下船，其中台籍人士共19名皆已陸續下船。外交部配合中央流行疫情指揮中心規畫，在駐日代表處洽獲日方同意後，包機今天已赴日，順利接運19名國人及1名先遣醫師共計20人，預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場。

外交部表示，自鑽石公主號爆發疫情以來，持續與日方密切協調，駐日代表處及駐橫濱辦事處也持續與船上及住院的國人保持聯繫，並依需求請船公司轉交藥品和日常用品。對於日本政府在期間與台方人員的協調合作，以及協助照料在當地接受治療的5名台籍乘客，外交部表示由衷感謝。（編輯：林興盟）1090221

延伸閱讀
接送鑽石公主號人員 消防署調派救護車鑽石公主號包機 不供餐且僅能貴重物品隨身鑽石公主包機接回台人 外交部：對日持續交涉中

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報