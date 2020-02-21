高市選委會函指總部涉違法設立 罷韓團體：找碴

（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄21日電）高雄市選委會發函指「光復高雄」罷韓總部涉違法設立，要求陳述意見，否則將裁處新台幣10萬元至100萬元。罷韓總部今天指出，「根本在找碴」。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始二階段連署及設多個連署點受理罷免高雄市長韓國瑜連署書。依據罷韓總部所提供的資料顯示，截至昨晚11時統計，連署書累計逾33萬份。

高雄市選委會表示，1月底曾發文罷韓團體，說明設置總部須先向高市選委會申請核准，以免觸法，但迄今尚未接獲申請。日前選委會選監小組接獲民眾檢舉，指罷韓總部違法設置，選委會依調查程序行文請陳述意見。目前全案才開始了解，尚未開罰。

罷韓總部對此指出，高雄市選委會來函指總部涉違法設立，並限期提出陳述書，總部所要陳述的意見，就是「韓國瑜選委會根本在找碴」。

罷韓總部表示，總部只是「Wecare高雄」收受罷韓連署書的地點，並非法定領銜人陳冠榮的辦事處。陳冠榮不設辦事處的原因，是當初根本找不到地方設立，因為大家都怕遭高市府查水表，即使花錢要租也租不到。

罷韓總部指出，依法規來看，設置辦事處屬於權利而非義務。領銜人得設置，而非必須設置。也就是說，決定不設辦事處是行使權利的結果，不是義務的違反。

罷韓總部表示，高市選委會認為在設置期間內沒有設置辦事處，卻在期限過後才設總部，有規避的嫌疑。然而「辦事處」、「連署站」等在法律上均沒有明確定義。選委會指稱涉違法設立「辦事處」，顯然恣意，藉勢惡意阻撓，何患無辭。

罷韓總部指出，不論選舉設置辦事處，還是罷免設置辦事處，要求申請及申報人員名冊等規定，都是威權時期立法的產物，目的是為了監控。

高雄市選委會表示，領銜人陳冠榮在民國108年12月26日向中央選委會提出罷免案後，於108年12月27日至109年1月2日的申請期限截止前，可向高市選委會提出設置支持罷免案的辦事處及罷免辦事人員，逾期視為不設置。

民眾檢舉罷韓總部涉違法設置，高雄市選委會指出，檢舉若屬實，可依選罷法開罰10萬元至100萬元；裁罰金額還需經選監小組開會，依情節輕重裁處。（編輯：戴光育）1090221