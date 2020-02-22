同婚合法化首年 全台2939對雙北高雄居前3位

（中央社記者余祥台北22日電）立法院108年5月17日三讀通過同性婚姻專法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。內政部今天公布最新統計，108年國人相同性別結婚對數2939對，以新北市、台北市及高雄市居前3位。

內政部最新統計，108年國人結婚對數計13萬4524對，包括不同性別13萬1585對，相同性別2939對，較107年減少0.65%，為近10年來新低。

其中雙方都是中華民國國籍者有11萬3308對，占84.23%，一方為外籍與大陸、港澳地區人民者計2萬1216人，占15.77%。

在相同性別結婚登記的2939對中，男性有928對、女性2011對，以新北市614對、台北市484對及高雄市396對，居前3位。

108年與國人結婚的外籍與大陸、港澳配偶中，就地區別觀察，以東南亞地區配偶9007人、占42.45%最多，大陸地區配偶6698人、占31.57%次之，另其他地區者3880人、占18.29%，港澳地區者1631人、占7.69%。

若就大陸、港澳地區以外配偶人數的原屬國籍來看，以越南籍6171人最多，日本籍1026人次之，印尼籍855人居第3。

性別方面，108年外籍與大陸、港澳配偶人數，女性1萬5268人、占71.96%，高於男性5948人、占28.04%，二者差距已逐年縮小。

區域別方面，108年與國人結婚登記的外籍與大陸、港澳配偶人數中，以北部地區1萬774人、占50.78%最多，南部地區4988人、占23.51%居次，中部地區4904人、占23.11%居第3，東部及金馬地區僅為375人及175人。

108年與非本國籍結婚對數占該區總結婚對數比率，以金馬地區23.84%最高，北部地區16.96%次之，中部地區15.00%居第3，南部及東部地區則分別為14.49%和11.82%。

內政部表示，金馬地區因地緣接近大陸關係，108年與大陸地區配偶結婚對數比率達14.85%；與東南亞地區配偶結婚對數比率，以中部地區為7.49%較高；與其他外國籍配偶占率則以北部地區3.59%相較其他區域為高。（編輯：楊玫寧）1090222