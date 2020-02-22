第24例北部確診案例在哪 柯文哲：我也不知道

（中央社記者范正祥台北22日電）武漢肺炎疫情持續擴散，民眾關心第24例「北部」確診案例在哪？對此，台北市長柯文哲今天回應媒體聯訪時說，「我也不知道」。

擔任台灣民眾黨主席的柯文哲下午出席「台灣民眾黨國家治理學院」活動，會前回應媒體詢問時作了以上表示。

北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心21日宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒都確診，兩人2月11日曾到醫院探病，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史，目前還未找到感染源，導致近來許多人都希望指揮中心能夠公開婦人相關出沒區域、足跡等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午提及，近來有一些重要人物希望疫情能更公開，但其實地方政府一定會知道疫情相關資訊，相關指揮及疫病調查都是與地方政府一起合作，如果地方政府覺得沒辦法掌握，可以跟指揮中心說，指揮中心會考慮是否公布相關地區。

對於陳時中的說法，媒體今天下午詢問柯文哲，是否地方政府一定會知道疫情相關資訊？柯文哲表示，「我就不知道」。

柯文哲表示，他才剛遇到一位立委，立委問他到底「北部」是哪裡？他回答立委說，「我也不知道」。

柯文哲表示，這位立委還追問「真的不知道」？他告訴這位立委說，「真的不知道」。

對於媒體想知道這位立委是誰？柯文哲對此則是不願意透露。

關於「北部」是哪裡？柯文哲表示，這位立委還說，「每個里長都在問」。

談及疫情資訊，柯文哲認為，台灣是個比較成熟的社會，國民素質也比較高，「公開透明當然有時候還是會引起一些恐慌，但是比起不公開透明，後者引起的恐慌更重。」

他說，大陸疫情為什麼搞成這個樣子？就是因為隱匿。「所以有時候我們常常在講大陸怎樣，後來想想，台灣和中國同一個醬缸泡出來的，常常邏輯都差不多。」

柯文哲表示，他主張的防疫戰略是「不要幻想社區感染不會發生，但是把它壓在我們整個醫療體系可以處理的範圍」，在此原則之下，不要引起太多的恐慌。

談及台北市防疫，柯文哲說，「中央有政策，原則上我們都會配合，儘量做好。」

柯文哲表示，防疫準備要做，但不要太恐慌，過於驚慌失措反而妨礙國家正常發展。（編輯：紀淑芳）1090222